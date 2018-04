Economie : les pays de l’Afrique de l’Ouest au Bénin pour la rencontre « Entreprendre en Francophonie »

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Le Bénin a abrité du 19 au 20 avril 2018, la 1ère édition de la rencontre de l’Afrique de l’Ouest sur « Entreprendre en Francophonie », une rencontre qui a réuni à Cotonou plus de 300 jeunes entrepreneurs, représentants d’Institutions financières et partenaires techniques ressortissant des 8 pays de l’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Guinée Conakry).

Placé sous le thème : « Soutenir le financement et le développement de l’entreprenariat en Afrique de l’Ouest », la rencontre sur « Entreprendre en Francophonie », selon le représentant de la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), entre dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord-cadre sur « La promotion de l’emploi par l’entreprenariat des jeunes et des femmes en Afrique de l’Ouest », signé à Antanarivo lors du XVIème sommet des chefs d’Etats et de gouvernement de la francophonie.

Organisé par l’OIF en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) et l’Agence Nationale des Petites et Moyennes Entreprises (ANPME), la rencontre sur « Entreprendre en Francophonie » a reçu la caution morale du gouvernement béninois à travers le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, ainsi que le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, qui fort de ses ambitions, œuvre pour la création d’emplois décents et de revenus durables par la promotion de l’entreprenariat à travers le financement.

Durant deux jours, les participants ont été outillés sur plusieurs thématiques telles que le financement des PME en Afrique de l’Ouest ; le modèle d’accompagnement et de développement des PME en Afrique de l’Ouest ; l’accès des PME au marché de l’Afrique de l’Ouest ; et les services et solutions (agricoles/agrobusiness pour les jeunes entrepreneurs). Ces thématiques sont développées au cours des panels animés par des experts et opérateurs économiques chevronnés.