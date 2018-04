Diplomatie : Rémi Nonkoudjè vend le Bénin au Mexique

Le béninois Rémi Nonkoudjè, représentant de la Fundacion Global Africa Latina Afrique de l’Ouest, précédemment traducteur au consulat de la Guinée-Équatoriale au Bénin et président du mouvement d’éveil des jeunes de Za-kpota est depuis quelques semaines au pays de Enrique Peña Nieto.

Passionné de voyage et homme de défi, Rémi Nonkoudjè a choisi de vendre la destination Bénin au Mexique afin que son pays d’origine puisse bénéficier de ce pays qui fait partie des vingt premières puissances économiques mondiales. Neuvième plus grand producteur de pétrole au monde et premier producteur d’argent, le Mexique pourrait être d’un grand avantage pour le Bénin dans plusieurs domaines entres autres : commercial, agricole, touristique et universitaire.

Motif de cette motivation

Une fois au Mexique, Rémi Nonkoudjè a fait le constat de ce que son pays est peu connu. Informé des atouts du Bénin à traiter avec ce pays, il s’est lancé dans des prises de contacts avec les autorités mexicaines afin d’attirer leur attention sur ce beau pays qu’est le Bénin.

Au cours de ces rencontres, Rémi Nonkoudjè, essaie d’expliquer à ses hôtes les domaines d’attraction d’investisseurs étrangers. Et met surtout l’accent sur la stabilité politique dont jouit son pays à proximité du grand Nigeria qui est le pays le plus peuplé en Afrique.

Stratégie pour atteindre son but et secteurs visés

Pour atteindre son objectif, le béninois Rémi Nonkoudjè multiplie les contacts avec les chambres de commerce, le corps diplomatique pour s’imprégner l’expérience d’autres pays qui ont des relations diplomatiques et commerciales avec le Mexique.

Le visionnaire Noukoudjè n’a pas oublié du domaine universitaire. La coopération inter-universitaire a été donc abordée au cours de ces rencontres avec les recteurs des universités mexicaines.

NB: On retrouve sur les photos

-Recteur de l’Université de Milpa Alta Mexico

-Conseiller commercial ambassade de chine

-Ambassadeur du Qatar

-Ambassadeur du Maroc