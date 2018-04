Diplomatie : Noukpo Clément Kiki présente ses lettres de créances à Vladimir Poutine

Nommé le 15 février 2018, le nouvel ambassadeur du Bénin près de la Russie, Noukpo Clément KIKI, a présenté jeudi, ses lettres de créances au président russe, Vladimir Poutine. C’était à la faveur d’une cérémonie officielle au Kremlin à Moscou.

Au cours de la cérémonie, le président russe n’a pas manqué de saluer les relations diplomatiques qui existent entre le Bénin et la Russie aux plans politique, économique, commerciale, culturel, humanitaire et de la paix. « La Russie est disposée à appuyer les initiatives constructives du Bénin qui se développent déjà dans les domaines de l’énergie, du transport, du commerce », a fait savoir le président Poutine.

Pour le président Vladimir Poutine, il est permis d’espérer qu’avec le nouveau ambassadeur, les relations bilatérales vont se renforcer davantage dans l’intérêt des deux Etats et de la sauvegarde de la paix et la stabilité dans le monde. « Je reste convaincu que le séjour de monsieur Kiki lui permettra de mieux connaître la Fédération de Russie, sa riche culture et son histoire et qu’il en gardera un bon souvenir », a-t-il ajouté.