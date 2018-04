Désignation des représentants du parlement au sein du cos-lépi : la clé de répartition adoptée

La procédure de l’installation du bureau du conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (cos lépi) a démarré au sein de l’institution parlementaire par l’adoption de la répartition des 09 sièges.

En effet, ce Lundi 16 Avril 2018, l’assemblée nationale a adopté le rapport de la commission chargée des Lois fixant les modalités de désignation des représentants de l’institution parlementaire au sein du cos lépi. Ainsi, la clé de répartition des 9 sièges du Cos lépi et des 144 sièges des Conseils communaux et d’arrondissement (cca) ont été approuvées hier à l’unanimité des députés présents et représentés.

Comme l’on pouvait s’y attendre, le groupe de la majorité parlementaire a bénéficié de 05 sièges contre 04 pour le groupe de la minorité parlementaire. Composée de 06 groupes parlementaires avec un total de 59 députés, la majorité parlementaire est constituée des groupes parlementaires ci-après:le groupe parlementaire du parti du renouveau démocratique (Prd) ayant à sa tête l’honorable Augustin Ahouanvoèbla ; celui de l’Union fait la Nation (Un) dirigé par Antoine Kolawolé Idji ; le groupe parlementaire « Unité, paix et développement » (Unipaid) de MathurinKoffi Nago; celui du Bénin uni et solidaire (Bus) de Bonaventure Aké Natondé ; le groupe parlementaire « Agir pour le Bénin » (Ab) d’André Biaou Okounlola et enfin le groupe parlementaire « Agir pour la République » (Ar) de Barthélemy Kassa.

Composé de 21 députés théoriques pour ne pas dire de 18 députés, le bloc de l’opposition est constitué de deux groupes parlementaires à savoir : le groupe parlementaire « La voix du peuple » d’Issa Salifou et le « Peuple d’abord » de Garba Yaya.

S’agissant des Commissions communales d’actualisation de la Lépi (Cca-Lépi), la majorité et la minorité parlementaires ont désigné équitablement un représentant au niveau des soixante-dix sept communes du Bénin. Le troisième et dernier siège de chacune des Cca revient au responsable chargé de l’Etat civil et de la population au niveau de la mairie comme le stipule le Code électoral.

Ce pas franchi, le bureau de l’assemblée nationale attend les propositions de chaque bloc en vue de la constitution de la liste unique de l’assemblée nationale dans le cadre de l’installation du bureau du cos lépi. Mais il importe de préciser que le groupe de la minorité avait déposé sa liste suite à l’injonction de la cour constitutionnelle pour la désignation des représentants de l’assemblée nationale.