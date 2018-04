Côte d’Ivoire : le message d’anniversaire de Guillaume Soro à Soul to soul

A l’occasion de l’anniversaire de son ami et chef de protocole Souleymane Kamaraté dit Soul to Soul, le président de l’assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro a réalisé et diffusé sur sa web TV, une courte vidéo de quelques secondes pour lui souhaiter un bon anniversaire.

« Aujourd’hui 16 avril 2018, Soul, c’est ton anniversaire. Je sais que ce n’est jamais agréable de fêter son anniversaire en prison. Moi-même je n’aurais pas imaginé que tu serais en prison mais le destin en a décidé autrement… Malgré tout, je te souhaite un joyeux anniversaire. Mon gars tiens bon ! », a fait savoir Soro dans la vidéo.

Notons que Soul to soul à été incarcéré à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA) depuis octobre 2017 pour une affaire d’armes de guerres retrouvées dans une de ses résidences ; il avait été accusé de « complot contre l’autorité de l’Etat ». Une situation pour laquelle Guillaume Soro a été toujours sensible et a toujours exprimé sa tristesse.

« Soul to Soul en prison, le premier malheureux, c’est moi. Je suis triste de le savoir en prison mais qu’est-ce que je peux faire ? », avait confié Soro le 18 février à Aboisso (sud-est ivoirien) selon ce que rapporte Afrique 7.