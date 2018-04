Côte d’Ivoire : l’armée française lance l’opération «Touraco»

C’est une histoire d’amour sans précédant entre la Côte d’Ivoire et la France. L’armée française était intervenue dans ce pays pendant la période sombre de crise avec l’opération Licorne. Cette fois elle revient à la charge avec l’opération.

Du 13 au 17 avril, militaires français et ivoiriens ont effectué des exercices militaires afin de renforcer les capacités dans le domaine de la défense et autre de l’armée Ivoirienne. C’est donc le but principal que vise cette nouvelle opération de l’armée française en Côte d’Ivoire après Licorne, l’opération Touraco.

Cinq jours de simulations militaires qui ont permis, selon Afrique 7, « aux deux forces de s’exercer à l’aérotransport et l’aérolargage, ainsi que la maîtrise de la 3e dimension aux fins de s’affranchir des difficultés de projection dues aux élongations et maîtrise de l’environnement de manœuvre à travers un maillage réel du territoire par les unités spécialisées ».

Ce sont les villes ivoiriennes Yamoussoukro, Assinie, Grand-Béréby, Gagnoa et Sassandra qui ont servir de cadre pour le déroulement de ces exercices sous la supervision rigoureuse du Centre National des Opérations Ariennes (CNOA). Les unités spéciales des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI), notamment les Fusiliers Commandos de l’Air (FUSCOA), les Fusiliers Marins Commandos (FUMACO), le 1er Bataillon de Commandos et de Parachutistes (1er BCP) et des Forces Spéciales (FS), ont pris part à ces séances de renforcement de capacité, rapporte le site d’information.

Une première opération du genre donc dans la longue coopération franco-ivoirienne, qui vient de renforcer la capacité de réaction et d’intervention de l’armée de l’aire ivoirienne. Toutefois l’armée française n’est toujours pas bien vue de certains ivoiriens qui n’ont pas oublié les incidents intervenus entre l’armée française et les autorités ivoiriennes en novembre 2004, et surtout l’intervention des forces françaises, bombardant le palais présidentiel lors de la crise postélectorale.