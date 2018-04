Corée du nord – arrêt des essais nucléaires : à quel jeu joue Kim Jong Un ?

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Pyongyang dit qu’il arrêtera ses essais nucléaires mais abandonnera-t-il ses bombes? Même les principaux experts de la diplomatie ne sont pas si sûrs.

L’annonce par la Corée du Nord de l’arrêt immédiat des essais nucléaires et des missiles, et même des projets de fermeture de sa principale installation d’essais nucléaires, a donné un sérieux élan aux pourparlers de haut niveau et au sommet historique entre le président Donald Trump et Kim Jong Un.

A (re) lire aussi : La Corée du Nord suspend ses programmes nucléaire et balistique et annonce la fermeture de son site d’essais nucléaires

C’est aussi un rappel brutal, cependant, de la diplomatie habile, et disposée à prendre des risques, que l’administration Trump et ses alliés asiatiques devront être en mesure de transformer les ouvertures de paix d’un régime notoirement indigne de confiance en quelque chose de durable. Il y a encore un écart important entre ce que la Corée du Nord a fait et ce que Washington considère comme non négociable: Un engagement vérifiable de la part de Pyongyang d’abandonner définitivement ses armes nucléaires sous la surveillance des inspecteurs internationaux.

« En ce qui concerne les préliminaires arrivant au sommet, je donnerais le crédit de l’administration Trump », a déclaré l’ancien secrétaire à la Défense, William Perry, dans une interview à la suite de l’annonce. « Mais les Nord-Coréens entrent dans une position de force. Ils ont construit leur dissuasion nucléaire. Ils ne vont pas abandonner ça à la légère. «

Trump a réagi rapidement à l’annonce sur Twitter, qualifiant l’engagement de « gros progrès » et déclarant qu’il attend avec impatience le tout premier sommet entre les dirigeants américains et nord-coréens. Ce sommet n’a pas encore été programmé mais la Maison Blanche dit qu’il pourrait avoir lieu dès le mois prochain.

Pyongyang a récemment affirmé qu’elle n’exigerait pas que les États-Unis retirent leurs troupes de la Corée du Sud comme condition préalable. Kim et le président sud-coréen Moon Jae-in devraient également tenir une rare réunion face à face la semaine prochaine dans le cadre de la récente vague d’activité diplomatique après des mois de menaces militaires inquiétantes, y compris entre Kim et Trump.

L’annonce de la Corée du Nord intervient après une série de percées au cours des dernières semaines, y compris une réunion secrète entre Kim et le directeur de la CIA et nouveau secrétaire d’État désigné, Mike Pompeo.

L’annonce est également la dernière d’une série de concessions publiques que Pyongyang a faites pour ouvrir la voie à d’autres négociations de haut niveau. Pyongyang a récemment affirmé qu’il n’exigerait pas que les États-Unis retirent leurs troupes de la Corée du Sud comme une condition préalable à l’abandon de son programme nucléaire, laissant ainsi tomber un obstacle clé qui a entravé les efforts diplomatiques pendant des décennies. Le gouvernement nord-coréen a également déclaré qu’il ne s’attend pas à ce que des sanctions économiques paralysantes soient levées immédiatement.