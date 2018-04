Coopération militaire États-Unis / Afrique : Un Sommet s’ouvre au Nigeria

Les forces militaires de plusieurs pays africains ont entamé depuis ce lundi 16 avril 2018 à Abuja une conférence Co-organisée par les Etats-Unis afin de renforcer leur coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

Le « Sommet des forces terrestres africaines », ouvert dans la capitale nigériane Abuja, vise à rassembler la haute hiérarchie militaire des pays d’Afrique « pour un dialogue franc » sur la sécurité sur le continent, selon un communiqué rendu officiel par l’armée américaine.

Representatives from @USArmy, @NATO allies, and African forces all come together in this years African Land Force Summit Abuja, Nigeria, Apr. 16, 2018 (U.S. Army Photo by Spc. Angelica Gardner) pic.twitter.com/NYQcDfKf1i

— US Army Africa (@USArmyAfrica) April 16, 2018