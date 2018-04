1968 – 2018, l’organisation Peace Corps (corps de la paix) fête ses cinquante ans au bénin. Cinquante années de dévouement au service du développement au Bénin. Les célébrations de ces noces d’or se sont déroulées dans l’enceinte de l’ambassade des Etats Unis avec la présence effective de tous les jeunes volontaires, des anciens membres de l’organisation, de l’ambassadrice des USA au Bénin et du représentant du ministère béninois des affaires étrangères et de la coopération.

Œuvrant au Bénin depuis une cinquantaine d’années maintenant, l’organisation américaine « Peace Corps », est une organisation de jeunes volontaires ayant pour objectifs principaux, le développement et la culture de la paix. Pour Gorgon Broun, directeur national du Corps de la paix, « cinquante années de présence sans interruption, cela mérite d’être célébré ». Il a fait un bref historique de la naissance de Peace Corps, de son installation au Bénin et des différentes activités menées à ce jour. Il a remercié les autorités béninoises pour avoir toujours accompagné cette agence dans ses activités et a profité de l’occasion pour féliciter et encourager davantage les volontaires à continuer avec la même abnégation l’œuvre qui aujourd’hui est cinquantenaire.

A sa suite, le secrétaire général du ministère des affaires étrangères représentant le ministre, a adressé tous ses remerciements à l’agence Peace Corps et aussi aux volontaires qui ne ménagent selon lui aucun effort pour accomplir leur tâche. Il a affirmé au non du gouvernement béninois, tout le soutien de l’Etat à l’organisation.

Lors des festivités, la représentante des Etats Unis, l’Ambassadrice des USA près le Bénin, s’est adressée aux invités et a souhaité, de façon globale, que la coopération qu’il y a entre le Bénin et son pays se consolide davantage et que les relations restent toujours conviviales. Plusieurs volontaires sont passés apporter des témoignages des activités menées jusque là et ont surtout montré tout leur intérêt à la culture béninoise.

Plusieurs autres témoignages et activités festives ont marqué la cérémonie avant la coupure du gâteau des noces d’or qui va marquer le début de la partie gourmandise de la célébration. Un demi siècle vient de s’écouler et un autre va commencer, le corps de la paix compte bien survivre au fil du temps et braver toutes les difficultés pour atteindre ses objectifs : paix et développement.