Championnat d’Afrique de Karaté zone 3 : le Bénin rentre avec 6 médailles d’or

Le Bénin avec 20 médailles dont 6 en or, 5 en argent et 9 en bronze a fini 3e lors du championnat d’Afrique zone 3 de Karaté-Do. Après 48 heures de compétition (vendredi 20 et le samedi 21 avril 2018), à la salle des Arts Martiaux de l’Institut des sciences du sport et du développement humain (ISSDH), c’est le Burkina Faso qui a ravi la vedette aux autres pays pour la 2e fois successive.

A domicile, les Étalons Karatéka ont juste déroulé. La moisson de 29 médailles, dont 12 en or, 6 en argent et 11 en bronze, a permis au Burkina Faso d’asseoir sa suprématie dans la Zone 3 parlant de l’art martial. L’évolution et le travail fait au niveau des différentes Nations de cette zone ont permis au Niger de se révéler. Les Mena, surprise du tournoi ont terminé 2e devant le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Togo. Le Nigeria a participé à la compétition sans athlètes, mais avec des arbitres et des officiels.



Le Bénin en Kata par équipe est monté sur la première marche du podium grâce au trio Océanne Ganiero (cette étape accepte les athlètes de plus de 16 ans), Cherstine Kodo et Fridole Tobossou. Rock Quenum, président de la Fédération béninoise de Karaté n’est pas du tout satisfait de la 3e place du Bénin, selon lui l’équipe doit vite se reprendre pour de meilleurs résultats. « Nous avons du pain sur la planche, nous devrons retrousser nos manches pour parvenir à de meilleurs résultats » a-t-il fait savoir à notre rédaction au téléphone depuis le Burkina Faso. « Je n’éprouve aucune satisfaction » va t’il conclure.

A l’instar du patron du Karaté béninois, ses homologues de la zone 3 entendent se préparer activement pour la plus prestigieuse des compétitions continentales, qui va se tenir à Kigali (Rwanda) entre août et septembre. « Nous devons continuer le travail avec plus de disponibilité des athlètes. Car, il y a eu quelques difficultés avec les clubs quant à la mise à disposition des athlètes pour l’équipe nationale. Et ils ont tous constaté les effets de ce raté dans les résultats. Alors nous demandons déjà aux différents clubs de s’apprêter à vite libérer les athlètes pour que le Bénin retrouve des podiums à Kigali » nous a expliqué un membre de l’encadrement. Avant ce championnat d’Afrique de la discipline, Océanne Ganiero, boursière Olympique va aller à la chasse aux points en Turquie en juin prochain, afin d’améliorer son Ranking pour une qualification aux JO de Tokyo.

Ladite compétition réservée aux cadets, juniors et espoirs a été animée par les épreuves en Katas, Kumités individuel ou par équipes. Le rendez-vous est déjà pris pour le Nigeria, pays hôte de la prochaine édition. Et déjà plusieurs Nations se lancent des défis, ce qui présage d’une compétition très disputée l’année prochaine.