Bénin: voici la liste complète des députés qui siègent au Cos-Lepi

Ainsi, conformément au règlement intérieur de l’institution, l’Assemblée nationale a désigné ce jeudi 19 avril 2018, ses neuf représentants devant siéger au sein du Conseil d’orientation de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi).

Pour le compte de la majorité parlementaire, la liste se présente comme suit:

Honorable Gildas Agonkan Honorable Janvier Yahouédéhou Honorable Sabaî Katè Honorable Valère Tchobo Honorable Corneille Padonou

Il faut noter qu’en dehors des neuf députés, le Directeur Général l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (Insae) et le Directeur du service national en charge de l’Etat civil siègent également au sein de ce conseil. Ce qui fait 11 membres au total devant siéger au Conseil d’orientation de supervision de la Lépi. Un décompte qui reste conforme à l’article 220 du code électoral qui stipule : « Le Conseil d’orientation et de supervision est composé de onze (11) membres désignés comme suit : cinq (05) députés par la majorité parlementaire ; quatre (04) députés par l’opposition parlementaire ; du directeur général de l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique ; du directeur du service national en charge de l’état civil ».