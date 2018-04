Bénin : une plainte déposée contre Lionel Zinsou à Cotonou pour escroquerie

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Les choses se compliquent pour le franco béninois Lionel Zinsou, candidat à l’élection présidentielle de Mars 2018 au Bénin. En effet, selon la Lettre du Continent du 26 Avril 2018, le dernier premier ministre sous le régime de l’ancien président Thomas Boni Yayi serait sous le coup d’une poursuite judiciaire dans sa seconde nation, le Bénin.

A en croire la « Lettre du Continent », cette nouvelle procédure qui vient se greffer sur celle en cours en France fait suite à une plainte déposée au tribunal de première instance de première classe de Cotonou par l’homme d’affaire Mahamadou Bonkoungou, président directeur général du groupe « EBOMAF », une société de droit burkinabè.

« Escroquerie, tentative d’escroquerie en bande organisée » tel est le chef d’accusation contenu dans la plainte déposée par le patron du groupe « EBOMAF » le 11 Avril dernier devanrt le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou.

Faut-il le rappeler, la procédure entamée par l’homme d’affaire Mahamadou Bonkoungou concerne un dossier de dette de 15 Milliards de fcfa contractée par le franco béninois Lionel Zinsou alors candidat sous la bannière de l’alliance Forces Cauris pour un Bénin Émergent (fcbe), une alliance politique soutenant les actions de Boni Yayi.

En fait, Lionel Zinsou a contracté auprès du Sieur Mahamadou Bonkoungou, président-fondateur du groupe burkinabè Ebomaf, une dette colossale évaluée à 15 milliards de FCfa soit 22 millions Euros durant la période de la campagne présidentielle de mars 2016. Selon les informations, cette somme prêtée en plusieurs tranches, entre janvier et mars 2016, a fait l’objet de sept reconnaissances de dettes manuscrites de l’ex-conseiller de Laurent Fabius et ex premier ministre du président Thomas boni Yayi. Ces lettres ont été reconnues le 16 mars 2016 devant Seydou Balama, notaire à Ouagadougou.

Tous ces emprunts ont été effectués alors que le banquier était, le même mois, à quelques jours du second tour de la présidentielle dans son pays; un scrutin qu’il a d’ailleurs perdu face à son challenger, l’actuel Président du Bénin, Patrice Talon.

Alors que l’échéance avait été fixée, quinze jours plus tard, au 31 mars, le temps pour Lionel Zinsou de procéder à une importante vente d’actions, aucun remboursement n’est intervenu à la date prévue. Mahamadou Bonkoungou a perdu patience et a enclenché sans tarder une procédure judiciaire en France, pays d’adoption de l’économiste Lionel Zinsou. Son avocat Me Patrice Mouchon a mis en branle la procédure à travers plusieurs saisies conservatoires. Celles-ci concernent un bien immobilier situé en Normandie, dans l’ouest de la France ainsi qu’un appartement à Paris.

Pour augmenter la pression sur son débiteur, l’homme d’affaire Mahamaadou Bonkoungou vient d’entamer une procédure parallèle au Bénin avec une plainte déposée au procureur de la république près le tribunal de première instance, de première classe de Cotonou pour escroquerie et tentative d’escroquerie en bande organisée.

Une tournure de l’affaire qui va faire perdre le sommeil à l’économiste Lionel Zinsou et certainement aussi à l’ancien président Thomas Boni Yayi qui aurait joué l’intermédiaire entre l’homme d’affaire burkinabé et Lionel Zinsou.