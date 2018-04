Bénin : Talon dit ne pas être fier du nombre de femmes dans son gouvernement

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon était l’invité spécial de l’émission « Internationales » coproduite par Rfi, TV5 monde et le Monde. Dans cet entretien exclusif, l’homme dit ne pas se réjouir du nombre de femmes faisant partie de son équipe gouvernementale.

Elles sont quatre (4) sur les vingt-deux (22) ministres du Président Patrice Talon avec un pourcentage de représentativité de 18,18%. Sur le plan mondial, un pourcentage de 30% est au moins exigé en ce qui concerne la présence des femmes dans les instances du genre. Invité à se prononcer sur cette question qui place le Bénin dans le rang des pays qui promeuvent moins les femmes, le Chef de l’Etat Patrice Talon dit ne pas être fier de ce nombre qui se retrouve dans son équipe gouvernementale.

« Je n’en suis pas fier puisque c’est une question qui me préoccupe », a déclaré Patrice Talon qui a d’ailleurs fait remarquer que la question est certes préoccupante mais pas un principe qui doit primer. Serait-ce la réticence des femmes à s’engager dans l’action publique et politique ou un manque de volonté politique et du dirigeant actuel ? Sur la première préoccupation, l’engagement des femmes dans les actions publiques n’est plus à démontrer étant donné que ces dernières ont compris qu’il leur faut se battre pour se hisser aux fins de contribuer au développement de leur pays. Sur la seconde préoccupation et si le Président de la République, seul et unique décideur de la politique du pays et du choix des Hommes, dit ne pas être fier du nombre actuel, pourquoi ne doit-il pas s’arranger afin de corriger le tir pour une meilleure représentativité de ces femmes dans les instances du genre ?

Le constat est malheureusement là et les défenseurs des droits des femmes, la parité de ces dernières dans les instances décisionnelles devront agir davantage afin d’amener alors les dirigeants à prendre la bonne décision pour la vraie promotion et la représentativité des femmes.