Bénin – Supposée démission du BMP : l’He Benoît Degla dément et réaffirme son soutien à Patrice Talon

Le jeudi 19 avril 2018, il a été distillé dans l’opinion par le biais du quotidien « LA RELÈVE » que le député Benoît Degla, ancien membre des FCBE serait sur le point de retourner dans son ancienne maison politique. Selon le même journal, ce retournement de veste s’inscrirait dans la perspective des législatives de 2019.

Face à cette information, l’honorable He Benoît DEGLA a réagi à travers un communiqué dans lequel il a démenti l’information et réaffirmé son appartenance à la mouvance présidentielle. Lire ci-dessous l’intégralité du communiqué.

Voulant faire du sensationnel comme à ses habitudes, le quotidien » LA RELÈVE » de ce jeudi 19 avril 2018, affiche un titre ronflant » Législatives de 2019: vers un probable retour de l’He Benoît DEGLA aux FCBE ». Ce titre creux et évasif n’est que l’expression manifeste de cynisme, d’affabulations grossières de son auteur.

Mieux, le Rédacteur en chef de ce chiffon que j’ai contacté aussitôt la publication faite s’est mis à me harceler jusqu’à une heure tardive pour me raquetter sans doute et face à ma fermeté, il a insinué vouloir continuer la vile mission à lui assignée.

Mais comme j’ai l’habitude de le dire, l’information qui n’est pas vraie relève de la désinformation et de la diffamation. Ce qui fonde ma position, c’est que l’article à la limite injurieux, montre bien que l’auteur est en mission pour le diable contre ma personne ou alors il croit que je suis de ceux-là qui cèdent face à ces charabias.

N’en déplaise aux démons, à l’auteur ou à ses commanditaires le parti FDD que je préside a sa ligne directrice et affiche chaque jour son ferme soutien au Programme d’actions du gouvernement (PAG) et au Président Patrice TALON.

Face à la force du Parti, l’adhésion toujours massive des militants de tous horizons, il y’a de quoi faire peur à qui utilisent les voies ignobles pour chercher à dénigrer les autres.

Mon départ des FCBE est un choix réfléchi et voulu par la base après les 10 ans de fidélité et de soutien au régime défunt et dont les gros bénéficiaires sont ceux qui ne connaissent rien aux combats et aux sacrifices qui ont amené Yayi Boni au pouvoir.

Affirmer sans aucune preuve que le parti FDD et son leader projettent de soutenir les FCBE pour les législatives de 2019 relève de la provocation et de l’idiotie pures.

C’est pourquoi je tiens à ce que le journal « LA RELÈVE » répare le tort causé à ma personne et au parti FDD en apportant le démenti formel à cet article dans les mêmes formes.

Dans tous les cas, l’Office de répression de la cybercriminalité est saisi à cet effet sur la base des enregistrements de ses propos de harcèlement.

Ceci est mon droit de réponse.

He Benoît DEGLA, président du parti FDD