Bénin – Sélection nationale U-20 : l’amateurisme continue

Le Bénin s’est engagé dans les compétitions de catégorie d’âge sur le continent, ça tout le monde le sait. Mais la gestion faite de l’équipe nationale et par le gouvernement et la Fédération inquiète. 0n ne retient que l’envie de vouloir faire. Malheureusement au Football, seule la pratique vous permet de vous identifier.

L’entretien des sélections nationales étant du ressort de l’Etat pour ne dire du ministère des Sports, on n’est surpris de voir que malgré l’absence de jeu, l’équipe junior ne bénéficie pas d’une attention particulière. C’est vrai que le ministère doit prendre la charge du campement et autres dans un délai donné avant la rencontre contre la Gambie. Puisque c’est le prochain match qui attire l’attention des férus du cuir rond.

Mais dans cette situation exceptionnelle, on a eu les coachs au dernier moment, on a fait les sélections de façon atypique et après une tournée nationale, on a marqué une pause subite. Comment préparer une équipe nationale dont les catégories d’âge n’ont de championnat sans des oppositions contre des sélections ? Si c’est bien prévu ? C’est à quel moment ?

Selon les informations avancées par un responsable de la Fédération, les matchs amicaux sont prévus contre le Gabon, le Niger et le Togo. Personne n’a encore expliqué au peuple béninois pourquoi aucun de ces matchs n’a été joué lors des phases aller-retour du premier tour où la nature nous a offert une qualification sur tapis vert. La probable opposition contre le Nigeria semble avoir du plomb dans l’aile. Une source proche de l’une des équipes nous informe que « le match ne pourrait plus tenir « . De ses explications, le match prévu pour être joué à Abuja, la partie béninoise souhaiterait que le côté nigerian s’occupe du transport des béninois de Lagos à Abuja, chose renvoyer à la cathode par les nigerians. « Ça fait vraiment marrer, car le chat échaudé ne craint plus l’eau chaude dit-on. Entre les deux pays qui est dans le besoin ? » Le Nigeria, a en croire notre source, voudrait que le Bénin se prenne en charge de Cotonou à Abuja pour le transport, mais les béninois voulaient être pris en charge à partir de Lagos.

« Qui va loin menage sa monture« , dit un adage, c’est ce qu’à bien compris l’adversaire (la gambie) en s’engagent dans le tournoi Ufoa U20 qui se tient du 24 avril au 6 mai prochain à Monrovia au Liberia. La Gambie va se servir donc de ce tournoi pour rôder son équipe avant de recevoir quelques jours après les Écureuils juniors.

Cependant l’équipe béninoise, après huit matchs au plan local sans une victoire, se comporte comme si le match va se jouer dans deux mois. Le programme est sans boussole, la fédération limitée par son pouvoir financier, les jeunes ont fait plusieurs va-et-vient avant de rentrer finalement au campement à Missrété le dimanche 22 avril dernier.

L’équipe a-t-elle bénéficié de tous ses atouts ?

Sans être péjoratif, on répondra simplement par un non. La précipitation et l’absence de la DTN ont été les premiers handicaps de sa construction. Mieux, des béninois sur le plan continental et mondial souhaiteraient porter le maillot de leur pays. Une sélection nationale étant la sélection des joueurs en forme du moment, on ne perdait rien à débuter tôt la préparation tout en faisant une cartographie de ces joueurs à même de faire partie de cette campagne. En absence d’un registre de joueur béninois sur le vieux continent dans la tranche d’âge et autres, c’est encore la presse qui a fait le job.

Malheureusement, par endroits, l’administration étant ce qu’elle est, pour notre information, une lettre d’invitation à adresser à un joueur doit attendre la fibre optique avant de partir. C’est dommage, avilissant et surtout pathétique pour des responsables qui veulent construire un Football d’élite. Le Bénin pour son manque de diplomatie a déjà perdu quelques-uns de ses internationaux. Et si rien ne se fait, ces jeunes désireux de venir jouer pour les Écureuils vont changer d’avis avec le temps.

Le Football béninois est la chose de tous. Certes, c’est vous qui prenez les décisions, mais on ne sent pas une Nation prête pour faire du Football, car l’amateurisme continue. Vous êtes coupables de vos silences à divers niveaux de responsabilités. C’est probable que ça blesse, mais c’est une vérité. Le cas des seniors est bien édifiant. Lorsque des joueurs sont montés au créneau pour dénoncer un certain nombre de choses, personne jusque-là n’a répondu. Nous devons éviter l’à peu près, (sans la rupture ou pas) soit on est prêt pour soit on fait comme le Libéria et on prend le temps de bien revenir. Car le Football béninois ressemble jusque-là à un navire sans gouvernail. Personne ne sait ce que va devenir une génération après une compétition. Les autres pays ne l’ont pas fait ainsi pour être des modèles.