Bénin – Religion : lancement de la première école universitaire théologique américaine

Temps de Lecture: 1 minute et 2 secondes

Du rêve à la réalité. Ce n’est plus de la poudre à l’œil. La toute première école universitaire théologique américaine a été lancée en grande pompe dans la capitale politique du Bénin le Samedi 14 avril 2018.

Démarrée à 09h sous l’égide du Pasteur Enoc Chacha, la cérémonie de lancement officiel de la toute Première École Théologique Américaine au Bénin, encore appelée « Platinum Ruby Prophétique School – Bénin », a eu lieu à Porto-Novo, plus précisément dans la salle de la Maison de l’Association des Guides du Bénin, en présence d’une délégation de l’union des Pasteurs de l’Ouémé, mais aussi et surtout de certaines délégations des éminentes personnalités comme le Prophète David DONWAHOUE, le Prophète Eric ADEROMOU, le Pasteur Jean-Baptiste BANGBOLA…

A en croire le Pasteur Enoc Chacha, le « Platinum Ruby Prophétique School – Bénin », est une école théologique entrepreneuriale qui a pour vision d’influencer tous les piliers de la société et de faciliter le brassage ministériel à l’échelle internationale.

« Notre mission est de former des leaders (hommes et femmes) avec des valeurs morales et spirituelles assises sur la culture des apôtres pour relever les défis de leurs générations », a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs, mis un accent particulier sur le fait que cette école américaine est accréditée et a l’autorisation de donner des diplômes tels, le brevet, la licence, le master et le doctorat en Éducation Chrétienne, Étude Ministérielle et en Théologie.

Le Pasteur Enoc Chacha, a pour finir, préciser que tous les diplômes de « Platinum Ruby Prophétique School, Bénin», sont signés, scellés, notariés et envoyés depuis les Etats-Unis.