Bénin – Privatisation de Télécoms Sa : les explications du ministre de l’économie numérique

Temps de Lecture: 1 minute et 10 secondes

Interpellé dans une question d’actualité par le député Bida Nouhoum, la ministre de l’économie numérique, Aurélie Adam Soulé Zoumarou était devant la représentation nationale ce jeudi 12 avril 2018 pour s’expliquer. Cette question d’actualité adressée au gouvernement par l’honorable Bida Nouhoum concerne le dossier de privatisation des trois sociétés regroupées au sein de Bénin Télécoms Sa.

Dans son intervention, elle a tenu à faire comprendre aux députés la nécessité et l’opportunité de la privatisation et de la restructuration des sociétés concernées. Pour Aurélie Adam Soulé Zoumarou, la situation économique dans laquelle se trouve Bénin Télécoms services (BTS), Libercom Sa et Bénin Télécoms infrastructures (BTI) n’est pas de nature à permettre à l’Etat d’y investir. La mobilisation des ressources internes était devenue pratiquement impossible pour ces trois sociétés sur lesquelles pèsent d’importantes dettes.

A l’en croire, la privatisation et la restructuration proposées par le gouvernement constituent la solution adéquate pour sauver ces trois sociétés. C’est dans ce cadre que la décision de dissoudre Libercom Sa et (Bti) est intervenue. Une dissolution qui permettra à une autre société du patrimoine public de prendre en charge non seulement les actifs sains des sociétés dissoutes, mais aussi les infrastructures de téléphonie fixe de Bénin Télécom Infrastructures. La ministre n’a pas manqué de préciser que la gestion de cette nouvelle société sera confiée à un partenaire privé.

Pour finir, elle a rassuré les députés de ce que la réforme en cours dans le secteur n’a pas autres finalités que de faire du Bénin une référence en matière de numérique dans la sous-région. L’honorable Bida Nouhoum a manifesté sa satisfaction face aux réponses apportées par la ministre. Il a par ailleurs souhaité que la nouvelle société soit mise en place dans un bref délai.