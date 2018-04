Bénin – présidentielles de 2021 : Sébastien Ajavon toujours dubitatif sur sa candidature

A trois ans des élections présidentielles, Sébastien Ajavon semble définir d’autres priorités pour le moment. Dans une interview accordée au magazine Jeune Afrique et publiée le 17 avril 2018, l’homme d’affaire affirme qu’il est trop tôt de dire qu’il sera candidat ou pas.

Au lendemain de sa démission de la coalition de la « rupture » l’homme a laissé transparaître dans ses propos qu’il y a une possibilité qu’il revienne dans la course en 2021. Même s’il compte mieux s’investir que ce qu’il a fait en 2016, il avait trouvé qu’il est trop tôt pour se décider. Au moment où il faisait cette déclaration, on était à quatre ans de 2021, un an après Sébastien Ajavon n’a donc pas changé de discours.

Il veut se donner du temps pour mieux structurer les choses autour de lui. Et cela prend visiblement peu à peu. Il y a environ un an qu’il annonçait la création d’un parti politique qui portera son combat. C’est désormais choses faite depuis quelques semaines le parti USL est né et Sébastien Ajavon en assure la présidence d’honneur. C’est avec ce parti qui rassemble plusieurs acteurs politiques qu’il veut désormais mener le combat politique.

La candidature de Sébastien Ajavon pour les présidentielles de 2021 ne dépend donc plus de lui seul. S’il doit être candidat ou pas, cela viendrait d’une décision collective des membres du parti.

« …nous sommes en train de nous organiser pour que l’USL conquière le pouvoir et montrer que l’on peut gouverner ce pays autrement », a-t-il affirmé.

Sébastien Ajavon laisse donc durer le suspense jusqu’au moment où les choses se dessineront clairement pour lui.