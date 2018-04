Bénin : pour des propos diffamatoires, Jacques Ayadji assigne deux utilisateurs de whatsapp

Les sieurs Glibert Zinsou et Fataou Amoussa sont dans le viseur de Jacques Ayadji. Le premier membre du forum whatsap « BENIN HORIZON 2021 » et le second administrateur et créateur dudit forum ont reçu une citation directe pour comparaître au tribunal le mercredi 09 mai 2018 à 8h30.

Dans la citation directe parvenue aux mis en cause, il leur est reproché la publication sur le forum « BENIN HORIZON 2021 » d’une série de textes selon lesquels, Jacques Ayadji, Directeur Général des Infrastructures serait au cœur d’un scandale financier dans le marché gagné par l’entreprise EBOMAF. Jugeant ces propos diffamatoires, Jacques Ayadji a saisi la justice pour permettre à Gilbert Zinsou de justifier ses allégations.

Le récit des faits selon Fataou AMOUSSA, administrateur principal du forum « BENIN HORIZON2021 »