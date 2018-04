Bénin : parution d’un ouvrage qui fait tomber le mythe du CAMES

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Intitulé « Le CAMES : la nébuleuse qui entrave l’essor du Bénin et de l’Afrique », l’ouvrage, fruit de la collaboration de deux professeurs de l’université d’Abomey – Calavi (Bénin), est présenté au public ce 25 avril 2018 à Cotonou. A en croire les auteurs, il pose une thérapie violente du Conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur (CAMES), non pas pour le blesser, mais pour le réveiller, comme un malade comateux, pour relancer la vie qui s’éteint en lui, le souffle qui se meurt.

Ecrit par le Docteur Oladé Okunlola Moïse Lalèyè, spécialiste de l’administration locale et culturelle, Professeur du droit public et science politique à la faculté de droit et de science politique de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin) ; et le Docteur Mohamed Chérif-Deen Rahimy, professeur de pédiatrie et de génétique médicale à la Faculté des sciences de santé de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin), l’ouvrage traduit les griefs de ses auteurs contre le CAMES, caricaturé comme un gouffre financier des universités francophones d’Afrique.

« Le CAMES est un véritable mal qui repend la médiocrité, l’incompétence, l’impudeur, l’arrogance futile et l’inculture dans les universités africaines », a fait observer les auteurs qui dénoncent, après cinq (05) années d’enquête, la promotion fictive que fait le CAMES des valeurs scientifiques africaines à travers l’évolution en grade puis le contrôle et la validation de la qualité des offres de formations dans les universités aussi bien privées que publiques sur des bases inexistantes.

« Le CAMES élève des barrières arbitraires artificielles pour empêcher la promotion des enseignants de rang magistrale en Afrique francophone pendant qu’en France, même le maître assistant est supprimé depuis belle lurette et qu’une bonne thèse de doctorat unique confère presque automatiquement le rang de maître de conférence. Au CAMES on en est même pas au maître assistant », peut-on lire dans l’œuvre à la page 9.

Pour les auteurs, non seulement la promotion équitable que le CAMES fait des valeurs scientifiques pose un problème, son évaluation des diplômes et du système éducatif des universités est des plus bâclée. « Le CAMES est montré et s’illustre comme une confusion parfaite en ce qui concerne la signification ou le contenu à donner aux métiers d’enseignant avec celui de chercheur se fourvoyant piteusement dans le très cénacle concept d’enseignant chercheur », ont-ils souligné avant d’ajouter : « le CAMES ne dispose pas de textes fondamentaux, et je défie quiconque pour m’apporter la preuve du contraire ».

Dans leur œuvre, les auteurs ne se sont seulement pris au CAMES mais aussi aux autorités béninoises en charges de l’enseignement supérieur au Bénin qui, selon eux, placent une confiance béate à une institution dont ils ignorent le mode de fonctionnement. « Comment comprendre que les universités demandent aux enseignants d’envoyer leur dossier au CAMES sans se préoccuper des critères de promotion ? Quelle est la plus-value du CAMES si les diplômes promus n’ont de valeur que s’ils sont reconnus par les Etats qui les ont délivrés ? » se sont-ils interrogés.