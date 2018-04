Bénin – loi sur l’embauche : déjà des licenciements dans des sociétés

Les députés de la 7ème législature ont adopté en août 2017, la loi N°2017-05 du 29 août 2018 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de main d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin. A peine cette disposition légale adoptée et promulguée par le Chef de l’Etat, Patrice Talon que ses effets se font déjà sentir dans le pays surtout dans des structures bancaires.

Nicolas, 33 ans, ex agent intervenant à la caisse de la banque Ecobank est désormais sans emploi et est à la recherche de celui dans d’autres structures bancaires de la place. Père de famille, Nicolas ne s’attendait pas à ce qu’il y ait arrêt brusque de son contrat de travail qu’il a signé avec cette banque en 2014 à la suite d’un recrutement effectué par celle-ci.

« Ce n’est pas un licenciement abusif puisque j’étais déjà à la fin de mon délai contractuel. La structure a juste refusé de me renouveler le contrat de travail à durée déterminée de deux (2) ans », a clarifié Nicolas évoquant les conditions de son départ de la structure.

Tout comme Nicolas, ils sont des dizaines à perdre leur emploi dans cette banque dans les mêmes conditions du non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée signé avec la structure. Et ce n’est pas Ecobank seule qui s’est retrouvée dans cette situation de licenciement de ses employés par cette méthode. Diamond Bank et d’autres structures bancaires du pays en ont procédé ainsi. A en croire les responsables contactés de ces différentes structures bancaires, une telle décision fait suite à l’adoption de la loi N°2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions d’embauche en République du Bénin.

Cette disposition légale ne fait plus obligation à l’employeur d’assurer et de garantir l’emploi de ses employés. Etant donné que tout employeur a désormais la possibilité de décider ou non du renouvellement du contrat de travail et de lancer de nouveaux recrutements dans l’espoir de se débarrasser également des nouvelles recrues à la fin de leur délai contractuel, ils en profitent pour mettre à la porte des agents qui ont quand même une certaine ancienneté dans leur structure.

En plus de cette forme de licenciement, les employeurs de ces structures bancaires ont licencié leurs agents suivant les dispositions de l’article 32 de ladite loi citée supra. Cet article précise :

Constitue un licenciement pour motif économique, tout licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs résultant d’une suppression, d’une transformation d’emploi, consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à des restructurations internes.

Et comme le remarque-t-on dans le pays et surtout dans certaines villes du Bénin, ces structures bancaires procèdent à la fermeture de nombres de leurs annexes ou agences. Une telle fermeture conduit donc inévitablement à se séparer de certains agents. « Nos activités ne sont plus au beau fixe et des difficultés économique surgissent à petit pas. Pour donc prévenir le drame, il nous faut prendre des mesures nécessaires aujourd’hui. C’est dur mais je crois que c’est pour la survie de notre entreprise bancaire », nous a confié un responsable d’une banque de la place qui a requis l’anonymat.

Des informations font état de ce que ces banques voient leur capital chuté depuis un temps compte tenu de leur forte sollicitation. « Face donc à cette difficultés, nous devons prendre des mesures idoines et fermer les agences secondaires fait également partie de ces mesures à prendre », a renchéri Marcel, responsable de banque.

En somme, la loi sur les conditions d’embauche en République du Bénin n’a été, pour ces responsables et promoteurs de structures bancaires, qu’une opportunité afin qu’ils fassent ce qu’ils devraient normalement faire depuis longtemps mais bloqués par les textes en vigueur et qui leur faisaient obligation d’une certaine assurance et de garantie dans ce sens.