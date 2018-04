Bénin: les syndicats du secteur de la justice en sit-in géant à la chancellerie lundi prochain

Les syndicats du secteur justice ne sont pas contents de leur ministre de tutelle. Ils entendent manifester leur colère à travers un sit-in qu’il projette pour le lundi 23 Avril 2018 sur la chancellerie à Cotonou.

La délocalisation du siège du ministère de la justice sur Porto Novo et la rétention de salaire par le gouvernement constituent l’essentiel de leur grief contre le régime du président Patrice Talon.

« Nous entendons ainsi manifester au regard du monde, notre mécontentement pour exiger l’abandon définitif de la délocalisation du siège du ministère de la justice sur Porto-Novo à des fins politico – politiciennes et la rétrocession sans condition de nos maigres salaires confisqués sous de fallacieux prétextes » a martelé ce jeudi 19 Avril 2018, Cakpo Béssè, porte parole des syndicats du secteur justice lors d’un point de presse organisé au sein du tribunal de première instance de Cotonou.

Ces organisations syndicales du secteur justice se disent indigner du comportement méprisant du gouvernement vis à vis des magistrats et met l’exécutif en garde contre tout abus de pouvoir.

« Les organisations syndicales des personnels de la justice s’indignent contre le traitement provocateur et indigne qu’inflige le régime de la ruse et de la rage aux magistrats et mettent en garde tout le gouvernement contre les attaques, les dérives, les maltraitances, le mépris, les abus de pouvoir et toutes les formes de provocations orchestrées contre la justice » ajoute le porte parole des organisations syndicales du secteur justice.

A en croire le conférencier, depuis l’avènement du régime de la rupture pour un « nouveau départ » et l’instauration d’une gouvernance de ruse et de rage, les magistrats humiliés, bafoués, diabolisés et exposés aux vindictes populaires. Il importe de préciser qu’une délégation du bureau de l’union nationale des magistrats du Bénin (Unamab) dont le président Robert Dadaglo a assisté à ce point de presse.