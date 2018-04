Bénin – les députés adoptent la loi sur la protection et l’aménagement du littoral

Les députés du parlement béninois ont procédé ce mardi 16 avril 2018 au vote de la loi portant protection, aménagement et mise en valeur du littoral. C’était à l’unanimité des députés présents et représentés.

Le développement des activités socio-économiques dans la zone littorale sera désormais soumis au regard de la loi qui vient d’être votée à l’assemblée nationale ce mardi. Il s’agit de la loi portant protection aménagement et mise en valeur du littoral.

C’est à l’unanimité que les députés ont donné leur quitus pour sa mise en application. La commission du plan présidée par l’honorable Abimbola Jean Michel, a expliqué dans son rapport le bien fondé de cette loi. A l’en croire la zone littorale est celle comprise entre 6°10’ et 6°40’ de latitude nord et entre 1°40’ de longitude est et 2°45’ de longitude ouest. Elle s’étend sur 8700 km2 et regroupe 30 communes.

Les activités économiques s’y développent de façon accélérée malheureusement avec un urbanisme incontrôlé et des atteintes graves à l’environnement.

C’est ce tableau suffisamment inquiétant qui justifie, selon la commission, l’initiative de cette loi qui envisage de mettre en valeur cette portion du territoire par laquelle le Bénin s’ouvre au reste du monde. Selon les explications du ministre de l’environnement, cette loi se justifie aussi par le faite que la pression anthropique dans cet espace est trop forte et met en danger les écosystèmes en place.

Une réorganisation s’avère donc nécessaire et aura pour avantage de rassurer les partenaires pour des investissements. Comme on devrait s’y attendre, les députés ont donné à l’unanimité leur quitus à cette loi qui comprend 06 livres répartis en 110 chapitres et aborde les dispositions générales, la protection et l’hygiène de la zone littorale, l’aménagement et la mise en valeur du littoral, les modalités des gestion des domaines maritimes publics et des cours d’eau, les répressions et les sanctions prévues aux infractions ainsi que les dispositions transitoires.