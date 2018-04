Bénin : l’enrôlement au Ravip à l’épreuve du temps et de la polémique politique

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Lancé officiellement le 1er novembre 2017 sur toute l’étendue du territoire nationale, l’enrôlement au Recensement administratif à vocation d’identification de la population (Ravip) s’achève ce lundi 30 mars 2018.

Pendant six (06) mois, citoyens béninois et tous résidants au Bénin (enfant comme adulte) ont été invités à se faire s’enregistrer au Ravip, un outil de développement à tout faire. Six (06) mois qui n’auraient pas suffi pour permettre à tous d’accomplir ce devoir civique.

Les 28 et 29 avril 2018, à quelques heures de la fin de la phase d’enrôlement, une équipe de « Bénin Web Tv » a fait le tour de certains différents centres d’enrôlement du Ravip des communes de Cotonou et d’Abomey Calavi. Le constat est le même. Plusieurs citoyens sont toujours dans l’attente de se faire enrôler. « Contrairement au démarrage de l’opération, nous sommes assaillis ces derniers jours. On n’arrive même plus à prendre de pose déjeuner », nous a confié un agent recenseur du quartier Togoudo de l’arrondissement de Godomey (Commune d’Abomey Calavi).

Pourquoi les populations ont donc délibérément choisi de se faire enrôler les derniers jours de l’opération ? A cette question, certains citoyens ont accepté volontiers d’y répondre. « Moi je n’ai pas choisi de me faire enregistrer les derniers. Depuis que le Ravip est lancé, ça fait aujourd’hui la quatrième fois que j’essaie de me faire enrôler. Les trois premières fois, j’ai passé toute une journée sans pouvoir le faire. L’affluence était très forte. Aujourd’hui (29 avril 2018 – ndlr), je suis là depuis 06 heures. A mon arrivé la foule est impressionnante. Il est 12h43min (regardant sa montre – ndlr) et je suis toujours dans le rang », a fait savoir Franck, un citoyen résidant dans le 9ème arrondissement de Cotonou.

« Moi j’ai essayé plusieurs fois de me faire enrôler mais en vain. Le processus d’enrôlement est lent. Parfois vous êtes là à attendre dans le rang et voyez les agents recenseurs font passer en priorité leurs proches, leurs amis ou les privilégiés qui débarquent. Le soir on vous dit de revenir demain parce qu’il se fait tard. Mes contraintes professionnelles ne me permettent malheureusement pas de venir faire le rang du Ravip tous les toujours », a expliqué Nicaise, un citoyen du quartier Akpakpa Sodjèatimè (2ème arrondissement de Cotonou).

« La logistique du Ravip ne souffre d’aucune imperfection. C’est juste que le béninois aime attendre le dernier jour. Prenez l’exemple des jours de vote, vous constaterez que le grand nombre vient voter à quelques heures de la fermeture des bureaux de vote. Nous sommes comme ça au Bénin… Aussi polémique politique qu’il y a eu autour du Ravip a fait que les citoyens qui restent indifférents à la politique n’ont pas voulu se faire enrôler au début de l’opération mais avec le temps, ils ont compris et c’est maintenant ils viennent se faire enregistrer », a répliqué un agent recenseur du quartier Agla les Pylônes (13ème arrondissement de Cotonou) aux allégations de certains citoyens sur la lenteur du processus d’enrôlement.

Initié par le gouvernement conformément à la loi n°2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin, le Ravip est un recensement de la population à partir d’informations nominatives, personnelles et biométriques. Fin mars 2018, un rapport du comité de supervision du Ravip a indiqué au taux d’enrôlement de 75% sur toute l’étendue du territoire béninois.

Soupçonné par les acteurs politiques opposés au régime Talon d’avoir une visée politique, le Ravip a fait l’objet de vives polémiques aussi bien dans l’opinion publique béninoise que dans les milieux politiques du pays. Pour Bruno Amoussou, député de la mouvance présidentielle, « le Ravip a la particularité d’être un recensement administratif qui n’a aucune connotation d’ordre politique ». Mais pour le ministre de l’Intérieur et de la sécurité public, Sacca Lafia, « le Ravip n’est pas une liste électorale mais si les députés décident, on peut faire extrait de la liste électorale ».

Cette déclaration du ministre Sacca Lafia sur la télévision nationale qui a eu lieu le 05 avril 2018 a eu le mérite de relancer les débats sur la visée politique du Ravip. Des débats nourris par la non-installation, à bonne date, du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) à la veille des élections législatives de 2019.