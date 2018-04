Bénin: le Port autonome de Cotonou dans la dynamique de la modernisation

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Redynamiser le personnelle du port autonome de Cotonou et apporter de la valeur ajoutée dans la prestation de cette institution phare de l’économie béninoise ; c’est le but recherché par le gouvernement béninois et précisément l’administration portuaire en organisant trois jours de formation et de recyclage au profit d’une cible privilégiée de l’administration portuaire.

Selon M. Arnaud Houédjissi, administrateur général du cabinet en charge de la formation, en invitant le port d’Envers à collaborer avec les autorités du Bénin dans la gestion du Port Autonome de Cotonou, est dans une vision de modernisation et de performance de ce qui est souvent appelé le poumon de l’économie du Bénin. Dans cette optique donc, il est important que le personnel soit mieux aguerri pour réponde aux normes de la nouvelle dynamique que veulent impulser les autorités à la maison.

« L’objectif de cette formation et de permettre aux agent de l’administration portuaire d’avoir des attitudes et aptitudes nécessaires pour accompagner la nouvelle administration du port dans la réussite de sa mission », a indiqué M. Houédjissi en ajoutant que « avec la nouvelle équipe qui vient au port de Cotonou, c’est un résultat…c’est un cahier de charge bien signifié par le gouvernement et donc, cette formation vient permettre au personnel de suivre le rythme de la nouvelle équipe dirigeante ».

Il faut noter que la cible de ces trois jours de formation est essentiellement constituée des conducteurs de véhicules administratifs (CVA), des secrétaires de directions et des agents de liaison. Il s’agit selon les formateurs, d’une première partie du personnel administratif et que le reste du personnel aura aussi son tour dans les jours à venir.

Rappelons que dans le cadre de l’exécution du PAG, le gouvernement entend réformer le port autonome de Cotonou en la rendant plus compétitive et plus moderne. Il a par ailleurs, sollicité les services du port d’Anvers pour une gestion plus efficace du port et aussi pour former le personnel afin que ce dernier puisse prendre la relève à la fin de la collaboration.