Bénin : le gouvernement recherche à nouveau un prêt de 60 milliards

Le Bénin est à nouveau à l’assaut d’un prêt sur le marché financier de l’UEMOA (Brvm). Après la demande effectuée en mars 2018 qui a rapporté un montant de 22 milliards.

Le gouvernement béninois émet à nouveau un emprunt obligataire appelé « TPBJ 6,50% 2018-2025 » ce lundi 23 avril 2018 en vue de mobiliser 60 milliards pour la réalisation des projets phares de son Plan d’Action.

Cinq secteurs jugés importants sont identifiés pour bénéficier des ressources qui seront issues de cet emprunt obligataire. Il s’agit de l’agriculture, du tourisme, le cadre de vie, les transports et les infrastructures. Les 60 milliards seront donc repartis dans ces secteurs pour l’atteinte des objectifs du gouvernement dont le principal est de faire de ces derniers, des vecteurs de l’émergence économique du Bénin.

Les détails techniques de l’emprunt obligataire lancé

La valeur nominale de cette opération est fixée à 10. 000 Fcfa correspondant à un nombre de titres estimé à 6. 000. 000. Pour une période de souscription allant du 23 avril 2018 au 22 mai 2018, l’emprunt obligataire a une durée de sept ans avec trois ans de différée et un taux d’intérêts de 6,50% par an. Il faut souligner que la période de souscription peut être raccourcie, prolongée, ou déplacée par le Bénin après en avoir informé le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers.

En ce qui concerne les intérêts, ils seront payés par semestre dès la jouissance des titres. Le remboursement du capital se fera également par semestre et par séries égales, après les trois ans de différé. Ledit remboursement sera assuré le Dc/Br par l’intermédiaire des Sgi et les banques détenteurs de comptes agréés par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers.