Bénin : la vision politique de Daniel Edah pour réaliser le vrai « Nouveau Départ »

« La Solution pour le Bénin, c’est le Bénin économiquement prospère et socialement stable ». Telle est la vision politique pour réaliser le vrai « Changement », la vrai « Rupture », le vrai « Nouveau Départ » selon Daniel Edah, président du Mouvement pour la Prospérité Solidaire (MPS).

Pour Daniel Edah, le Bénin est pris en otage par un système politique composé de dirigeants d’hier et d’aujourd’hui, de bras financiers de « l’opposition aux personnes » et mouvances d’hier et d’aujourd’hui, de griots des mouvances d’hier et d’aujourd’hui, tous sortis de la même écurie et ayant en commun d’être les responsables et co-responsables de la pauvreté des populations, de la corruption tentaculaire, du chômage sans cesse croissant des jeunes et de l’état déplorable de la gouvernance du Bénin.

« La fin de cette prise en otage est imminente mais dépend essentiellement de notre capacité à refuser, malgré nos souffrances actuelles, de vendre notre conscience à ceux qui ont mal géré, qui ont volé ou continuent de voler et détourner les deniers publics et à renoncer aux attaques personnelles, aux insultes, au portage et à la promotion des emballages politiques dont nous ignorons les compositions ou dont nous avons une vague maîtrise pour enfin oser embrasser la solution pour le Bénin », a-t-il indiqué.

Il a donc lancé un appel au regroupement de tous les jeunes et femmes leaders, mouvements, partis politiques et alliances de partis politiques, personnalités et patriotes clairement opposés à la manière dont le Bénin est dirigé depuis le 6 avril 2016 et ne souhaitant ni retourner aux solutions rejetées par le passé ni alimenter des querelles de personnes pour défendre ensemble la vision du « Bénin économiquement prospère et socialement stable » lors des élections législatives, communales, locales et présidentielles à venir.