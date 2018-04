Bénin – gestion déléguée du port: David Aza compare Patrice Talon au roi Glèlè

Le lundi 08 janvier 2018, le gouvernement béninois a signé avec une délégation Belge, un accord pour la gestion déléguée du Port Autonome de Cotonou (PAC).

Cette option du gouvernement du président Patrice Talon a fait couler beaucoup d’encre et de salive et a été même objet d’une interpellation d’un parlementaire. La question préoccupe également le Professeur David Koffi AZA, consultant cultuel et culturel, prêtre consultant du FA, numérologue et naturologue. Invité dans une émission de télévision, le prêtre du fâ, le professeur David Koffi Aza estime que l’histoire veut encore se répéter avec l’actuel chef de l’Etat qui prend la même posture que le roi Glèlè.

« …Actuellement nous sommes entrain d’aborder l’ère Glèlè depuis 02 ans. Tout le monde sait ce qui s’est passé au cour de l’ère Glèlè, ce n’est pas moi qui vais rappeler l’histoire. Et tout le monde sait que l’histoire est entrain de se répéter; et on sait comment Glèlè a fini. Et nous savons comment Béhanzin a pris le pouvoir. et nous savons tout ce qui s’est passé avec les occidentaux. Et on disait d’éviter de commettre les mêmes erreurs que par le passé. » affirme Koffi Aza comme si l’actuel chef de l’Etat est entrain de prendre un chemin qui nous fait retournerait au temps du roi Glèlè.

Selon le professeur David Koffi Aza, la supposée gestion déléguée du port autonome de Cotonou n’est qu’une privatisation déguisée. A l’en croire, c’est une situation qu’il a prévenu depuis 15 ans en disant à qui veut l’entendre que lorsque le règne du roi Glèlè serait revenu, le port autonome de Cotonou sera vendu. Et pour lui, le contrat de gestion avec le port d’Anvers n’est qu’une concrétisation de la prophétie.

« On parle de gestion déléguée ou je ne sais quoi, mais c’est une privatisation déguisée. Glèlè l’avait fait et il l’a fait à 180 francs. Après il a vendu Cotonou à 220 francs. Et c’est des traités qui existent nous avons copie de ces traités. Et ce sont ces conventions là que Béhanzin est venu remettre en cause dès son arrivée, et qui a créé l’implosion. » a précisé le professeur Koffi Aza.

Il invite donc le président Patrice Talon à ne pas s’engager sur cette voie pour éviter de faire répéter l’histoire. Selon lui, cette décision de gestion déléguée du port sera un jour remise en cause et cela risque de créer l’explosion. Des choses qu’on pourrait éviter en écoutant les éclaireurs de la République.