Bénin- Foot : Ezéchiel Gbessi, un pion à suivre de près

Ezéchiel Mawuna Gbessi (17 ans) est un jeune joueur béninois qui fait parler de lui sur le plan local bientôt deux ans. En marge du tournoi de préparation du championnat dénommé, « tournoi Fraternité » à Parakou , le jeune Ezéchiel a fini meilleur buteur et son club Éternel FC évoluant en D2 a été sacré champion ( Photo ) .

Il lui a fallu 3 buts pour être la meilleure gâchette du tournoi. Mais c’est son style de jeu qui fait de lui un pion intéressant. Il ne peut jouer un match sans se faire remarquer. Remplaçant pour sa première apparition dans ledit tournoi, il a ouvert son compteur de but de la tête.

C’est donc avec ce même statut de remplaçant qu’il sera double buteur lors du 5-3 contre Athlético. Il a du coup obligé son coach a fait de lui un « As de Pik » en demie finale et en finale. La suite, on la connaît.

Plusieurs techniciens venus suivre cette compétition l’ont déjà repéré et le jeune fait oeuvre de convoitise de certains clubs du septentrion. Mais la vraie question est de savoir si le président Apklogan va laisser filer sa jeune perle. Par ailleurs, c’est le moment pour le staff d’Éternel FC de comprendre qu’il a besoin de séance individuelle et d’un bon suivi pour combler les attentes placées en lui et réaliser son rêve, celui de « Jouer hors du Bénin, dans un grand club « . « Ezéchiel Mawuna Gbessi est dévoué et à les prédispositions pour devenir un grand attaquant. A condition qu’il soit convenablement suivi » a confié un technicien du cuir rond.

Ezéchiel Mawuna Gbessi, est un joueur très engagé sur l’aire de jeux. Sa belle protection de balle, sa qualité de frappe et son côté d’opportuniste font de lui un buteur semi-fini. Mais comme la plupart des jeunes de son âge, il lui reste à travailler le sang-froid devant les buts. La saison écoulée, il a fait 7 apparitions sous la liquette d’Eternel Fc et inscrit 3 buts, en raison d’une maladie qui l’a éloigné des pelouses.



Après l’AS Dongo, l’actuel poulain de l’icône nationale Sylvain Zevounou, et protégé de Firmin Daniel Akplogan est passé par la machine à former du Centre de Formation et d’Éducation Sportive (Cefes) sous les ordres du coach Wilfried Djossa avant de se lancer en Division 2 saison 2016-2017.