Créée par décret n°2018-050 du 15 février 2018, l’Unité chargée de la Politique de développement des énergies renouvelables en République du Bénin est placée sous la supervision du Bureau d’ Analyse et d’Investigation (BAI) dirigé par Johannes Dagnon, cousin et conseiller du chef de l’Etat, Patrice Talon.

Président du comité chargé du suivi des réformes au Port autonome de Cotonou, Johannes Dagnon a désormais, en plus, un droit de regard sur les activités de l’Unité chargé de la Politique de Développement des Energies Renouvelables qui a pour mission d’apporter de l’assistance technique nécessaire au gouvernement dans la définition de la politique de développement des énergies renouvelables et dans la supervision de sa mise en œuvre.

A ce titre, elle est, entre autres, chargée d’effectuer des études en vue de l’élaboration et de la mise à jour de la politique de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ; de faire le suivi de la mise en œuvre de la politique de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ; et d’apporter du conseil ou de l’assistance technique en matière de contrôle de la qualité de l’exploitation des infrastructures de production et de distribution des énergies renouvelables.

Un Imbroglio !

L’Unité Chargée de la Politique de Développement des Energies Renouvelables, selon le décret présidentiel, mène ses activités en synergie avec les structures gouvernementales compétentes notamment le ministère en charge de l’Energie. Mais par le même décret, l’Unité est placée sous la supervision du BAI, logé à la présidence. Quelle est donc la tutelle de l’Unité ? A cette question, s’ajoute celle du mode désignation et/ou de renouvellement de ses membres.

Créée après la dissolution de l’Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables (Anader), l’Unité chargée de la Politique de développement des énergies renouvelables est composée de trois membres (Marie Bénédicte Adjaho, Sèdjro Vivien Agbakou et Yémalin Arnaud Zannou) nommés par le décret n°2018-050 portant création et de mise en place. Un décret qui ne fournit aucune précision ni sur les critères de désignation des membres, ni sur les modalités de renouvellement.