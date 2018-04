Bénin – éducation : Patrice Talon toujours en phase avec ses promesses électorales ?

Lors de la campagne électorale ayant conduit à son élection en mars 2016, le président Patrice Talon a promis à ses électeurs de redonner au système éducatif béninois, ses lettres de noblesse. Mais le silence actuel de son gouvernement face à la grève en cours dans le secteur suscite interrogation. Patrice Talon pourrait-il vraiment honorer sa promesse électorale?

En campagne pour son élection à la tête du Bénin en mars 2016, Patrice Talon promettait de créer « la zone franche du savoir et de l’innovation », et d’importantes réformes dans le secteur éducatif. Dans le Programme d’Action du Gouvernement (PAG), lancé en décembre 2016, il y a défini dans l’Axe Stratégique 5, la politique de son gouvernement dans le secteur éducatif ; «Le système éducatif sera reconstruit et modernisé par l’élaboration d’une nouvelle gouvernance et l’amélioration de la qualité de l’enseignement, l’adaptation du système d’enseignement aux besoins du pays et des entreprises, et le renforcement de la recherche scientifique. » Mais cette promesse peine à être réalisée par l’actuel locataire de la Marina

En effet, les mouvements de débrayage en cours dans les écoles publiques du pays ont tôt fait de paralyser le système éducatif du Bénin. Au niveau des universités et écoles publiques béninoises, la grève qui dure depuis près de quatre mois a eu de conséquences très négatives. Étudiants, élèves et écoliers sont déboussolés, une année blanche serait-t-elle en cours de téléchargement ? D’une part, le bras de fer entre Centrales Syndicales et gouvernement, et d’autre part entre Organisations estudiantines et gouvernement. Des positions radicales de part et d’autre et qui n’arrangent pas l’avenir de la jeunesse de ce pays.

L’actuel gouvernement donne l’impression de ne pas s’inquiéter du mouvement social en cours dans le secteur. La réalité actuelle démontre que les questions éducatives ne préoccuperaient plus le président de la République. Patrice Talon prend-t-il tout son temps afin de mieux rebondir et de régler définitivement les problèmes de ce secteur ? Respecter sa promesse électorale est aussi le gage d’une vitalité démocratique marquée par un respect profond aux valeurs et révèle de la fidélité à ses engagements. Sur ce terrain, les Béninois s’attendent à beaucoup d’actions positives pour enfin sortir l’école béninois de son « trou ».