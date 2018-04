Bénin – Délocalisation de Dantokpa : la piscine olympique au stade GMK cède sa place au « commerce noble »

Le gouvernement du Bénin a tenu ce mercredi, sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres sous la présidence effective du Chef de l’État, Patrice Talon. Cette séance a donné lieu à plusieurs décisions dont la très controversée décision de casser la piscine olympique du stade l’amitié de Kouhounou et d’y construire un marché.

Dans son point relatif au programme de modernisation des marchés urbains et régionaux et de la délocalisation du marché Dantokpa, le gouvernement a décidé d’implanter une partie dudit marché au stade Général Mathieu Kérékou. Il s’agira, pour l’Etat de raser l’actuelle piscine olympique afin d’y construire « une galerie commerciale de mille boutiques qui accueilleront les acteurs du commerce noble comme la cosmétique, les textiles, les bijoux, etc. »

Une décision est de moderniser Dantokpa et de le désengorger ou le déplacer mais une autre est de construire un marché au stade. La piscine olympique ne sert-elle à rien ? La fédération béninoise de natation n’en a-t-elle plus besoin ? A-t-on prévue une alternative à ces infrastructures sportives et de loisir qui vont être détruites ?

Autant de questions qui devraient attirer l’attention des uns et des autres sur la nécessité de réagir le plus rapidement possible sur cette décision du gouvernement. Cette fois il faudra que les solutions et autres alternatives soient présentées et reçoivent l’adhésion de tous avant que les « casses » ne commencent.

Risques de reproduction des mêmes erreurs

On se souvient qu’il fallait libérer les espaces publiques mais après l’opération dite de « déguerpissement », les espaces sont restés inoccupés et sans aucune infrastructures, ni de loisir, ni d’embellissement.

Il ne faut pas que cette façon de faire les choses se reproduise dans le cas de la piscine olympique. La fédération nationale de natation devrait donner de la voix pour que le seul vrai instrument dont elle dispose pour exister, ne lui soit pas arraché, à moins que les dispositions soient prises pour en construire un autre au plus tôt.

Pour les populations de Cotonou et environ qui, à défaut de lieux de loisir appropriés, vont se distraire à la piscine du stade de Kouhounou, quel alternative l’Etat a-t-il prévue ? Le compte rendu du conseil des ministres a fait état de destruction d’un lieu utile et utilisé sans pour autant apporter des éléments de clarifications par rapport à l’alternative qui s’impose.

Le gouvernement Talon risque d’échouer sur ce terrain si les dispositions ne sont pas prises en amont pour que la disparition de la piscine olympique du stade GMK soit compensée par un joyau du même genre, où sportifs et citoyens lambda puissent y trouver leur compte.