Bénin- déclarations de Dakpè Sossou sur TVC: Léonce Houngbadji du PLP saisit la Cour constitutionnelle

Léonce Houngbadji, président du Parti pour la libération du peuple (Plp) est indigné contre les déclarations du député Dakpè Sossou sur la télévision locale du pays TVC. Pour lui, cette déclaration d’un représentant du peuple soumis à des obligations constitutionnelles, est constitutif de trouble à l’ordre public.

Et pour recadrer l’élu des Forces démocratiques unies(Fdu) qui fait beaucoup de déclarations tendancieuses, le président du parti pour la libération du peuple, Léonce Houngbadji a saisi la Cour constitutionnelle à l’effet de demander à la haute juridiction de faire rappeler à l’élu du peuple l’esprit et la lettre de la Constitution du 11 décembre 1990 qui précise que le président de la République est élu pour un mandat de 05 ans renouvelable une seule fois.

Dans son recours, Léonce Houngbadji affirme que les dispositions constitutionnelles imposent au député investi d’une mission de contrôle de l’action de l’exécutif, un code de bonne conduite qui cadre toutes ses actions et déclarations.

Aussi, pour Léonce Houngbadji, dire que l’actuel locataire de la Marina fera deux mandats consécutifs dont un de 05 ans et le second de 07 ans est un propos attentatoire à la démocratie et à l’état de droit dont le pays a l’option depuis la conférence des forces vives de la nation de Février 1990.

Dans l’exposition des faits, le requérant fait constater que les propos incriminés de l’honorables Dakpè Sossou est une négation des idéaux auxquels le peuple béninois s’est librement consenti et qu’en le faisant, il s’est rendu coupable d’un mépris condamnable à l’égard du principe de limitation du nombre de mandats présidentiels. Une attitude qui prônent des options auxquelles le peuple béninois a définitivement tourné dos à la Conférence Nationale.

Au demeurant, le président du parti pour la libération du peuple (Plp), Léonce Houngbadji demande à la Cour constitutionnelle de dire et de juger que l’honorable Dakpè Sossou, dans ses propos sur TVC, s’est rendu coupable ou non de violation de la constitution de Décembre 1990 en ses articles 34, 35, 42 et 124.