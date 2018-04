Bénin : de Yayi à Talon, Candide Azannaï garde la même stratégie politique

Ancien membre influent de la Renaissance du Bénin, ancien allié des « Soglo », ex partisan et défenseur du « Changement » et de « la Refondation », acteur de premier rang du régime du « Nouveu départ », Candide Azannai, l’un des politiciens béninois les plus influents des dix dernières années commence à sortir de plus en plus de la réserve qu’il s’est imposée depuis sa démission du gouvernement Talon. Comme ce fut le cas avec l’ancien Président de la République Boni Yayi, le président du parti Restaurer l’Espoir se met en position pour lancer des assauts contre le régime en place. Un régime dont il a été pourtant l’un des premiers artisans. Sa dernière sortie en dit long puisque l’homme a retrouvé sa vigueur et s’est mis comme d’habitude dans des révélations qui accablent ses anciens alliés.

De Nicéphore Soglo à Patrice Talon en passant par Boni Yayi, la stratégie n’a donc pas changé. Cela ne devrait d’ailleurs étonné personne, lorsqu’on suit l’homme dans sa conception de la politique. Parlant de cette conception, il a pu dire que la politique, c’est de pouvoir se retrouver au bon endroit et au moment opportun.

Vu sous cet angle, il est loisible de comprendre les actes et les positions politiques de Candide Azannai qui, à chaque occasion n’hésite pas à non seulement claquer la porte, mais aussi prendre le soin de tirer sur la porte. Avec le Président Nicéphore Soglo, il a été un fidèle serviteur des « Wé Zê Wouè Yan ! ». Au temps du Président Boni Yayi, il a été l’un des Hommes forts du régime. En tant que Porte-Parole du gouvernement, la responsabilité lui revenait de venir défendre le gouvernement sur certains sujets. Il était à l’avant-garde et trouvait toutes les actions du gouvernement roses. Avoir Candide Azannaï dans son camp était pour Boni Yayi un moyen d’étouffer une opposition qui devenait de plus en plus forte et cela lui a marché. Mais lorsqu’il s’est agi pour Candide Azannaï de retourner l’arme contre Boni Yayi, il l’a fait sans état d’âme.

En quelques mois, il a pratiquement à lui seul mené une opposition farouche contre le régime Yayi. Des déclarations accablantes à l’Assemblée Nationale et dans les médias contre le gouvernement Boni Yayi étaient monnaie courante. Il ne ratait aucune occasion pour attaquer, vilipender et discréditer ses anciens alliés politiques. A un moment donné, le Président Boni Yayi s’est trouvé dans la contrainte de contre attaquer, ce qui a paradoxalement tourné au profit de Candide Azannaï qui était porté en triomphe par les opposants et des populations déçues de la gouvernance de Boni Yayi. Les évènements du 04 mai 2015 sont encore dans les mémoires et sont perçus par beaucoup comme l’élément qui a fait basculer les derniers mois du mandat de Boni Yayi dans la dérive.

Candide Azannaï , un couteau à double tranchant

La suite de sa bataille contre Boni Yayi porte à croire, qu’il n’a été qu’une arme exploitée par quelqu’un pour conquérir le chemin de la Présidence. Candide Azannai s’est fait une place de choix aux côtés de l’homme d’affaires Patrice Talon dont les relations avec Boni Yayi étaient sérieusement dégradées. Il devient très rapidement de ce dernier qui commençait à nourrir des ambitions pour les élections présidentielles de 2016.

Rien n’a été fait sans lui. Il était là, à toutes les étapes pour faciliter la victoire de Patrice Talon. Après la bataille de la Présidence qui s’est soldée par la victoire de « Agbonon », Candide Azannaï se retrouve au poste de ministre délégué chargé de la défense nationale. Un poste qui témoigne de la confiance placée en lui par le Chef de l’Etat.

Malheureusement, la lune de miel n’aura duré qu’un an. Candide Azannaï a très tôt claqué la porte pour des raisons qui, à l’en croire se résument à certains actes du gouvernement qu’il a jugé mauvais pour le peuple. « Face aux derniers développements de l’actualité politique dans notre pays, j’ai décidé de remettre ma démission du Gouvernement … La lettre de ma démission dans laquelle j’ai prié monsieur Patrice Talon, président de la république, chef de l’Etat, chef du gouvernement, d’accepter ladite démission, lui a été déposée dans son cabinet particulier ce matin à 08 heures 24 minutes ». C’est en ces termes qu’il a rompu ses liens politiques avec le Président Patrice Talon en mars 2017.

Aujourd’hui, il déclare son opposition contre le régime et promet tout mettre en œuvre pour combattre ce dernier au « nom du peuple ». Il n’a pas attendu longtemps pour se mettre en action, un an après sa démission en déployant contre le régime Talon, la même stratégie employée contre Nicéphore Soglo et Boni Yayi.

Dans ses dernières sorties, l’homme a tenu des discours qui ramènent à la période de disgrâce entre lui et Boni Yayi. Sauf que, cette fois ci, c’est Patrice Talon qui est la cible. Dans ses déclarations, il tire à bout portant sur le chantre de la rupture qui selon lui aurait trahi l’espoir du peuple. «Nous n’avions jamais dit que nous dévasterions la démocratie, que nous dépouillerons le Pays, que nous violenterons les populations, que nous défigurerons les institutions de contre-pouvoir », avait-il affirmé. Le régime Talon se trouve désormais dans les viseurs de l’homme de l’Espoir.

Il en arrive même à conclure que l’ancien Président Boni Yayi qu’il a eu à combattre serait plus vertueux que le Président Patrice Talon. « Le chef de l’État actuel est sans foi ni loi alors que l’ancien (Boni Yayi) est sans loi avec un résidu de foi », a-t-il déclaré. Des déclarations qui suscitent des interrogations, lorsqu’on sait la relation qui liait les deux hommes il y a quelques années.