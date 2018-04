Bénin: de graves malversations dans la gestion des cantines scolaires

C’est l’un des dossiers les plus importants du conseil des ministres de ce mercredi 18 avril 2018. De graves malversations ont été observées dans la gestion du programme de cantines scolaires qui couvre actuellement 1579 écoles primaires publiques dans 11 départements du pays et court jusqu’en 2021 avec à la fin, plus de 350 milles écoliers impactés. Selon le compte rendu du conseil des ministres dont vous trouverez ci-joint, un extrait, des directeurs d’écoles, dans le but de soutirer des sacs de riz ou d’haricot déclarent plus d’écoliers qu’il en existe au sein de leur établissement.