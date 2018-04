Bénin: de 167 milliards, le redressement fiscal de Sébastien Ajavon passe à 190 milliards

Le Jeudi 16 Août 2017, le Chef Comptable de la société Cajaf Comon a reçu un avis de redressement fiscal de la société Cajaf Comon à hauteur de 167 Milliards de Fcfa. L’information a fait le tour des réseaux sociaux et certaines sources voient derrière ce redressement fiscal un acharnement contre le candidat arrivé troisième lors de la présidentielle de 2016.

Mais depuis, l’eau a coulé sous le pont et de 167 Milliards de Fcfa , le montant est révisé à 190 Milliards de Fcfa. En effet dans une interview accordée au Magazine « Jeune Afrique », le président d’honneur du parti « union social libérale« , Sébastien Germain Ajavon, puisque c’est de lui qu’il s’agit a précisé que le montant que lui réclame le fisc aujourd’hui n’est plus 167 Milliards de Fcfa mais 190 Milliards de Fcfa.

« …On me réclame désormais 190 milliards. Début mars, nous avons reçu des commandements de payer. Nous avons envoyé un recours auprès du ministre des Finances et comptons utiliser tous les moyens juridiques à notre disposition. » a laissé entendre le président d’honneur du parti « Usl ». Selon lui, ce comportement de l’Etat est un acharnement contre sa personne et cet acharnement a commencé depuis la période de l’ancien régime avec le président Thomas Boni Yayi.

« …Je suis victime d’un véritable acharnement. Une de mes entreprises a été redressée à hauteur de 5 milliards de F CFA, or son chiffre d’affaires est inférieur à 400 millions de F CFA par an. Elle avait même déjà été contrôlée en 2016. L’ancien régime n’agissait pas différemment…Finalement, j’ai gagné devant les tribunaux, et l’État me doit toujours 3 milliards de F CFA d’indemnisation. C’est parce qu’ils ne veulent pas payer qu’ils ont inventé cette histoire de faux en écriture publique pour laquelle j’ai été inculpé en octobre » a t-il précisé.

L’ancien administrateur du groupe Cajaf Comon se dit serein. Il entend répondre devant la justice de son pays à condition que la justice soit libre et équitable.