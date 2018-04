Bénin – Cos/Lépi : les représentants de la minorité parlementaire connus

Dans le cadre de l’installation du Conseil d’orientation de supervision de la Lépi (Cos-Lépi) comme souhaitée par la Cour Constitutionnelle dans l’une de ses décisions, l’Assemblée Nationale a enclenché depuis quelques jours le processus de désignation de ses représentants.

Après plusieurs semaines de bras de fer entre la Haute Juridiction et le pouvoir législatif, les députés sont désormais revenus en de meilleurs sentiments pour se plier à l’injonction des sept sages de la Cour.

Ainsi, la minorité parlementaire, conformément au règlement intérieur de l’institution, a désigné ce jeudi 19 avril 2018 les quatre représentants dont elle a droit sur les neuf que le Parlement aura à désigner. Il s’agit des honorables Guy Mitokpe, Justin Adjovi, Abiba Dafia Wassangari et Leon Basile Ahossi. Il faut signaler que la majorité parlementaire à son tour, aura à désigner cinq représentants, ce qui porte le nombre de députés dans le Cos-Lépi à neuf.

En dehors des neuf députés, il y a le Directeur Général l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (Insae) et le Directeur du service national en charge de l’Etat civil. Ce qui fait 11 membres au total devant siéger au Conseil d’orientation de supervision de la Lépi. Un décompte qui reste conforme à l’article 220 du code électoral qui stipule : « Le Conseil d’orientation et de supervision est composé de onze (11) membres désignés comme suit : cinq (05) députés par la majorité parlementaire ; quatre (04) députés par l’opposition parlementaire ; du directeur général de l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique ; du directeur du service national en charge de l’état civil ».