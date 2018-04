Bénin – Congrès national de la Jeunesse Talon : l’appel de Dassa

Le 28 avril 2018, le mouvement « Jeunesse Talon » encore appelé « Jet 16 » a tenu son premier congrès national à Dassa. A l’issu des travaux, les congressistes ont lancé un appel au peuple béninois pour prendre ses responsabilités et ne pas se laisser distraire par les acteurs politiques opposés aux actions de développement du président Talon. Lire l’intégralité de leur appel.

Béninoises, Béninois,

Chers Compatriotes d’ici et d’ailleurs,

Distingués invités

En ces moments de grands doutes mais aussi moments de grandes espérances, le Bénin, notre pays est en route pour sa transformation sociale, politique, économique, financière, culturelle et systémique depuis le 6 avril 2016 et sous la houlette du grand visionnaire, le pragmatique et téméraire Président de la République, Son Excellence Monsieur Patrice Athanase Guillaume TALON.

En effet, les Béninois ont choisi à 65 pour cent le 20 mars 2016, une nouvelle et salvatrice orientation en votant massivement pour le naguère candidat Patrice TALON qui portait un projet de société constitué de profondes réformes qui rompt avec le contentement d’une démocratie illusoire et le refus tacite d’un développement véritablement durable.

Profondément meurtri par une décadence multidimensionnelle, notre cher pays avait besoin d’un souffle nouveau, d’une aube authentiquement nouvelle, 56 ans après son indépendance et 26 ans après la Conférence nationale des forces vives de la nation. Au sortir de cette historique conférence, nous croyions avoir vaincu la fatalité. Mais hélas, c’était du leurre. Les ennemis de notre pays essentiellement assoiffés de la jouissance passive du pouvoir, qui devenus dirigeants, qui devenus opposants, ont assuré le surplace pour le pays qui pourtant leur a tout donné.

Ainsi, les compromis et compromissions des gouvernements successifs depuis 1990 ont sacrifié l’aspiration des béninoises et des béninois pourtant enthousiasmés par une démocratie de plus en plus essoufflée, une démocratie affamante et une démocratie qui empêche le développement. En somme, une démocratie qui ne nourrit pas son peuple mais qui permet à une minorité d’avoir le droit de vie et de mort sur la majorité en préservant les intérêts égoïstes de cette minorité sur ceux du pays.

Il était grand temps que cela cesse. Il était grand temps que le peuple souverain prenne ses responsabilités. Il était grand temps que le peuple arrête la saignée pour ne pas être tenu indéfiniment complice de son propre malheur.

Il est évident aujourd’hui que la classe politique béninoise a manqué à ses promesses à l’égard de ses citoyens. Au lieu d’honorer son obligation sacrée, elle a délivré au peuple béninois un chèque en bois, qui est revenu avec l’inscription “provisions insuffisantes”. Mais nous les jeunes refusons de croire qu’il n’y a pas de quoi honorer ce chèque qui nous est promis depuis 1990 dans les vastes coffres de la chance, en notre pays.

Aussi, sommes-nous venus à Dassa pour clamer haut et fort que nous tenons à encaisser ce chèque en s’engageant résolument avec toute la jeunesse béninoise aux côtés du Président Talon dans ses réformes, un chèque qui nous donnera sur simple présentation les richesses de l’égalité, de la liberté, de la sécurité, de la justice et de la prospérité indéniablement partagée après le labeur.

Très chers jeunes béninoises et béninois,

Nous sommes également venus en ce lieu historique pour rappeler à certains politiques de notre cher pays, les exigeantes urgences de l’heure présente. Ce n’est pas le moment de s’offrir le luxe de laisser tiédir notre ardeur pour la rupture ou de prendre les tranquillisants des demi-mesures. Ce n’est pas l’heure de se laisser distraire par des larmes de crocodile versées sur du lait que l’on a soi-même renversé. Ce n’est point l’heure de se laisser impressionner par des regroupements circonstanciels mus par la vengeance des avantages et jouissances perdus des auteurs et complices du malheur actuel des béninois.

C’est plutôt l’heure de tenir les promesses de la démocratie en faisant les sacrifices nécessaires aujourd’hui pour en bénéficier demain. C’est l’heure d’émerger des vallées obscures et désolées de la justice pour fouler le sentier ensoleillé de la prospérité partagée. C’est l’heure d’arracher notre nation des sables mouvant de l’injustice sociale, le népotisme, la corruption, la gabegie financière et de l’établir sur le roc de la fraternité, de la justice et du travail, seuls gages de l’indépendance économique de notre laborieuse nation.

C’est l’heure de faire de la justice une réalité pour tous les béninois comme le prône le Président Talon. Il serait fatal pour la jeunesse de fermer les yeux sur l’urgence du moment pour se fier aux prébendes et sacrifier leur avenir.

Et pour ce faire, il est impérieux de rappeler ici à toute la jeunesse béninoise que pour le Président Talon et nous en étions convaincus dès le départ, la croissance économique et la création de richesses du Bénin ne pourraient qu’être assujetties à la « bonne gouvernance », préalable à tout progrès économique. Toute autre théorie est trompeuse, utopique, vaine et chimérique. Les récentes affirmations des différentes institutions financières régionales et internationales, partenaires du Bénin en disent long.

Enfin, nous sommes à Dassa pour lancer un appel solennel de rassemblement à toute la jeunesse béninoise derrière le Président Talon dans les 77 communes que nous allons visiter prochainement pour des victoires plus éclatantes lors des prochaines joutes électorales. En effet, la Jeunesse Talon 2016 communément appelée JET16, qui deviendra sous peu un parti politique sera de tous les combats qui accompagneront le Chef de l’Etat dans la mise en œuvre de son ambitieux Programme d’actions du gouvernement ponctué de réformes .

Mesdames, Messieurs,

Très chers collègues jeunes,

Aujourd’hui encore, nous avons l’obligation de servir une grande cause; le rassemblement de toute la jeunesse, le redressement financier et économique de notre pays, le dépassement de soi et l’espoir doivent en être le fil conducteur. C’est pourquoi, du haut de cette tribune et sur les grottes d’Arigbo de Dassa, nous lançons un appel pressant à toute la jeunesse béninoise à se joindre à nous pour écrire une nouvelle et glorieuse page de l’histoire de notre pays qui s’ouvre à nous.

Vive la Rupture et le Nouveau Départ

Vive la République du Bénin

Je vous remercie.