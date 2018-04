Bénin – Conclave de Djeffa : Boni Yayi explique ses gouttes de larmes

En effet, l’homme du changement et de la refondation n’a pas pu s’empêcher de verser des larmes au moment de quitter les lieux, les dernières salutations entre lui et Sébastien Ajavon suivi de la réaction de la foule qui l’entourait ont contribué à cet état d’âme. Loin d’être une comédie, Boni Yayi donne le sens de ses pleures au lendemain de l’événement.

Dans un message rendu public ce dimanche 15 avril 2018, l’ancien Président de la République a fait savoir que ses gouttes de larmes sont le signe d’une honte.

« Mes gouttes de larmes, vraiment non préméditées et loin d’une comédie, état d’âme d’un ancien Président qui s’accuse aussi,… Je dis bien mes larmes sont le signe d’une honte, d’un regret et d’une alerte face au drame qui nous guette sans le consensus du processus électoral en cours… Ces pleures partagent en même temps les souffrances de ce peuple et de cette jeunesse.», a-t-il clarifié.