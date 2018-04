Bénin – Conclave de Djeffa : Boni Yayi dans une opération de charme politique !

La tension sociale qui prévaut actuellement au Bénin ne laisse indifférents certains ténors de la classe politique du pays. Ce samedi 14 avril 2018, ils se sont donné rendez-vous à Djeffa pour se pencher sur la situation. Mais l’occasion semble être propice pour l’ancien chef d’Etat (2006-2016), Boni Yayi, de reconquérir le cœur des béninois.

Avant son départ de Djeffa, Boni Yayi, sous les applaudissements et cris de détresse des populations, n’a pas pu s’empêcher de couler quelques larmes. Un moment saisissant qui en dit long sur le côté émotionnelle de l’ancien président, autre fois adoubé par les populations, notamment les femmes, non seulement pour sa phrase fétiche : « mes mamans, je vous aime », mais aussi et surtout pour sa politique socioéconomique d’octroi de microcrédits aux plus pauvres.

Economiste de carrière, Boni Yayi a très vite su conquérir le cœur des béninois par son sens d’humilité, ses tactiques d’approches des acteurs de la classe politique et ses discours inclusifs. Confronté à une opposition farouche menée par les acteurs politiques tels que Candide Azannaï et Adrien Houngbédji avec, semble-t-il, la bénédiction de Patrice Talon, Boni Yayi est tombé en disgrâce dans le cœur des béninois vers la fin de son second mandat.

Principal allié de l’ancien premier ministre, Lionel Zinsou, aux présidentielles de 2016, Boni Yayi serait devenu la personne à abattre par une population remontée, aussi bien contre sa gouvernance que sa personne. Ces consignes de vote et ses appels à faire barrage à l’élection de Patrice Talon à la tête du Bénin en 2016 étaient donc foulés aux pieds par un électorat avide de vengeance.

Président d’honneur du parti des Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), Boni Yayi serait donc en passe de faire son comeback en politique. L’homme serait alors dans des stratagèmes pour s’assurer un retour en force sur l’échiquier politique. Si quelques larmes pourraient faire l’affaire, qu’est ce que Boni Yayi n’aurait pas fait pour retrouver sa place dans le système politique béninois ?