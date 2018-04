Bénin : adoption d’une loi sur la protection, l’aménagement et la mise en valeur du Littoral

Le projet de loi portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone Littoral en République du Bénin a été voté à l’unanimité des parlementaires béninois. Un texte qui définit les grandes lignes de la politique institutionnelle et juridique de l’Etat en matière de mise en valeur de la zone côtière du pays.

Organisée en 6 livres et 110 articles, la loi portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone Littoral en République du Bénin vise à discipliner ladite zone soumise à la pression d’un développement spontané marqué par une urbanisation anarchique. D’une superficie de 8.700 km², la zone du Littoral s’étend au-delà de la zone côtière du Bénin et regroupe une trentaine de commune. Sa position géographique facile le déroulement de plusieurs activités économiques.

A en croire le ministre du Cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, le vote de cette loi va faciliter le positionnement de plusieurs projets à caractère socio-économique et touristique seront positionnés tant au niveau du budget national que des partenaires techniques et financier. « Par ce vote les partenaires auront la certitude que les projets qui vont êtres consacrés à l’aménagement des zones du Littoral seront faits en respectant l’environnement », a-t-il fait savoir.

Il faut rappeler qu’en 2017, le gouvernement béninois a procédé au lancement de plusieurs projets de protection et de l’entretien de la zone côtière du Littoral. En juillet 2017, les travaux de la 2ème phase du projet de protection de la côte Est de Cotonou avait été lancé par le ministre Tonato. D’un coût global estimé à plus de 40 milliards de francs cfa, ces travaux permettront d’assurer à moyen et long terme, la protection totale des 125 km de cote béninoise contre l’avancée de la mer.