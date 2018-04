Badminton – Shuttle time : la promotion de la discipline lancée au Bénin

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

La Fédération béninoise de Badminton ( Fébébad ) , a lancé sur l’étendue du territoire national la promotion de la discipline grâce au programme de développement « Shuttle time » ( Badminton à l’école) .

C’est une suite de l’implémentation dudit programme sous l’égide de l’instance internationale lancé à Cotonou en 2015. Elle consiste à la dotation de matériel considérable et une vulgarisation de la discipline auprès de férus. L’année 2018 va marquer son extension sur toute l’étendue du territoire national, à travers les différentes Ligues a expliqué Aubin Assogba, président de l’instance béninoise de Badminton.

Ainsi, la Coordination nationale du projet « Shuttle Time » conduite par Bernardin Bokpè, secrétaire général de la Fébébad s’est lancée depuis le mois de mars dans une série de formation des enseignants d’EPS. Ceci pour leur permettre de recevoir les rudiments nécessaires en terme de formation afin de mieux découvrir la discipline et bénéficier du matériel pour s’en servir dans les écoles.

Au programme, l’équipe de formation et de distribution de matériel fera le tour du Bénin. Lancé à Savalou, passant par les départements de l’Atacora et de la Donga, le 23 avril 2018, elle est passée par le département du Borgou en l’occurrence Parakou ce mercredi 25 avril 2018. Mono-Couffo, Ouemé-Plateau et autres ne seront pas du reste. A chaque étape, l’équipe s’attelle à former et à distribuer de matériels d’usage pour la pratique de la discipline.

Au terme de cette tournée, le président Assogba et ses collaborateurs vont croiser les doigts pour la récolte des talents à même de défendre les couleurs nationales dans la discipline.