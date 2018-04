Angola : Eduardo Dos Santos perd le fauteuil du parti au pouvoir

L’ancien président angolais Jose Eduardo dos Santos, qui avait cédé le fauteuil présidentiel après 38 au pouvoir, quitte également la présidence du parti au pouvoir, le MPLA, a annoncé ce vendredi 27 avril un communiqué officiel du parti.

Le communiqué précise que Joao Lourenço, l’actuel président, qui a remplacé M. Eduardo Dos Santos à la tête du pays l’an dernier, va lui succéder à la tête du Mouvement populaire pour la libération de l’Angola (MPLA). Le parti prévoit organiser un congrès spécial en septembre prochain.

Press statement by Angola's ruling party, MPLA after a central committee meeting earlier today

*Former President Jose Eduardo dos Santos to step down as party leader in September 2018 (he stepped down as country president in 2017 after 38 years in power) pic.twitter.com/m8n23hTOvg

