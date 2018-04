Alix Medesse : « J’ai suivi Patrice Talon sur les 2 ans qu’il vient de passer. Je retiens… »

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

J’ai suivi M. Talon sur les 2 ans qu’il vient de passer. C’était une adresse au peuple de façon indirecte pour expliquer certains dossiers de l’actualité qui font couler les salives et taper des mots. Je retiens :

1. Qu’il est en bonne santé. Tant mieux, on a besoin de lui vivant pour qu’il réponde à des béninois avertis pourquoi il a mis la main sur les grands secteurs économiques du pays indirectement à travers ses intérêts.

2. Il s’est expliqué sur sa communication et a dit qu’il n’était pas obligé de dire aux béninois ce sur quoi il réfléchit. En fait, M. Talon n’a pas encore compris qu’il ne devrait plus être à l’étape de réflexion quand il prenait le pouvoir puisqu’il était supposé connaître le pays et ses problèmes. Mais je veux aussi lui rajouter qu’il était obligé et le demeure encore de dire aux béninois, ce qu’il veut faire, ce qu’il fait et comment et pourquoi. C’est un devoir M. Talon. Si vous ne savez pas le faire, rendez le tablier !

3. Il parle des réformes et rappelle encore qu’il est à l’abri du besoin. Alors dans ce cas, pourquoi il ne rend pas ce qu’il a pris au peuple béninois par décret et pourquoi continue t’il de travailler indirectement pour ses intérêts ?

4. Il parle justement de conflit d’intérêt, je lui demande : M. Talon pourquoi exonérer de taxes, la plus grande filière, celle dont vous êtes le baron ? M. Talon, je comprends que vous essayez de gommer dans les cervelles le problème du conflit d’intérêt mais il est là à plein nez, avec votre collaborateur direct présent partout avec vous.

5. Déguerpissement : M. Talon n’a pas convaincu sur l’opération et l’accompagnement en amont et en aval qui ont manqué. 6 mois d’avertissement pour déguerpir des gens, sans solution alternative, alors que le gouvernement peine à boucler 25% de ses actions en 2 ans ? Ne voyez-vous pas qu’il y a une injustice en plein nez des béninois pauvres qui n’ont pas 2 repas par jour ?

6. Port de Cotonou : en vérité, je n’aurais rien contre la gestion déléguée si l’argument du chef de l’état avait été convaincant. M. Talon, pourquoi cela doit être forcément parmi vos partisans que vous devrez choisir ceux qui vont diriger le port ? Pour ceux qui ne le savent pas, cela fait des années que bon nombre de nos compatriotes font des études portuaires en Europe et donc nous disposons de compétences non partisanes et politiques et il aurait suffit que M. Talon apporte la garantie de son détachement pour qu’un appel à candidature aboutisse avec des talents qui pourraient conduire le port à bon port !

7. Dossier rails, totalement ok avec lui. Que le projet commence donc enfin pour le grand bonheur des emplois nouveaux et des échanges commerciaux !

8. Grève: il a agacé la dame, et elle a raison. Comparaison n’est pas raison en extrapolation sur la France où seul le secteur militaire est interdit de grève et où le secteur de la justice et de la santé font l’objet d’une grande priorité de la part des gouvernants. Le bon sens est la chose la mieux partagée.

Quand un président ou un groupe a soutenu par le passé les magistrats pour les actes de grève et s’insurge contre ça une fois au pouvoir, il y a un souci à se faire sur la valeur des luttes et leur opportunité. Je dis donc, que le président Talon doit rester dans la logique de la démocratie, et oublier les interdictions de grève en allant plutôt sur le terrain de l’amélioration du travail et des conditions de travail.

9. Travail des enfants, il n’y a pas eu de réponse forte. Nous avions déjà communiqué des solutions simples, applicables qui pourraient diminuer le fléau. On attend donc encore Mr Talon sur ce volet social.

10. Mandat unique, je comprends que M. Talon n’hésitera pas à rempiler. En ce qui me concerne, cela ne devrait poser aucun problème aux béninois. S’ils ne veulent plus de lui, il faut refuser le Ravip converti en liste électorale, renouveler le parlement et les administrateurs communaux, et faire du tout sauf Talon.

Pour conclure, deux ans après, je reste toujours déçue de la gouvernance Talon. Sur la forme, je ne suis pas surprise de voir un monsieur qui prend même ses interlocuteurs de haut et qui est dans sa logique avec un grand mépris pour les aspirations du peuple béninois.

Un Talon gonflé et prétentieux qui devrait revoir son attitude et sa façon de communiquer. M. Talon doit apprendre à préparer de fond en comble ses interventions médias car vraiment c’était très médiocre cet interview. Les questions doivent être abordées avec beaucoup de profondeur et de sérieux en prenant en compte l’intérêt de la nation, des populations.

Alix Medesse

Béninoise de la diaspora