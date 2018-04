Algérie: entre Bouteflika et le jeu politique de l’armée, qui pour succéder au président ?

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Les analystes affirment que des factions rivales ont du mal à trouver un consensus pour assurer la stabilité dans l’Algérie post-Bouteflika. Il s’est adressé pour la dernière fois à la nation il y a six ans, mais les responsables du parti au pouvoir en Algérie insistent pour que le président Abdelaziz Bouteflika se présente pour un cinquième mandat consécutif lors des élections de l’année prochaine.

Agé de 81 ans, Bouteflika est gravement malade et confiné à un fauteuil roulant depuis qu’il a eu un accident vasculaire cérébral en 2013. Un an plus tard, Abdelmalek Sellal, le premier ministre de l’époque, a annoncé que Bouteflika se présenterait à nouveau, assurant aux Algériens qu’il était apte à exercer ses fonctions.

Cette fois-ci, il n’y a pas encore eu d’annonce officielle du Front de libération nationale au pouvoir, mais un certain nombre de cadres du parti et de responsables gouvernementaux ont déclaré publiquement que Bouteflika serait de nouveau leur candidat.

S’il gagne, il aura 87 ans lors des prochaines élections.

Plus de 40% des 41 millions d’Algériens ont moins de 25 ans et beaucoup d’entre eux ne connaissent pas d’autre leader que Bouteflika. Ceux qui ont été témoins de la guerre d’indépendance dans les années 1950 et, plus récemment, de la guerre civile dans les années 1990 sont pour la plupart apathiques à l’égard de la politique.

Beaucoup d’Algériens choisissent la paix et la stabilité au-dessus de la réforme politique, en montrant du doigt la dévastation de la Libye voisine à la suite de la révolution du pays. Les analystes disent que la récente vague d’annonces sur la candidature de Bouteflika a été faite pour un public totalement différent.

« Bouteflika et ses proches pilotent le cerf-volant proverbial pour voir dans quelle direction le vent souffle, pour voir comment les gens réagissent », a déclaré à Al Jazeera Jeremy Keenan, professeur d’anthropologie à l’Ecole des études orientales et africaines de Londres.

«Ils ont un avantage à la fois à déclarer et à ne pas déclarer sa candidature, à ne pas la déclarer, cela signifie que personne d’autre ne peut intervenir. Plus l’ambiguïté persiste, plus le Premier ministre Ahmed Ouyahia ou quelqu’un d’autre, pourraient commencer à mettre en avant leurs noms. »

Selon Keenan, personne n’oserait déclarer son intention de se présenter contre Bouteflika car ils seraient immédiatement considérés comme déloyaux et «crucifiés par les médias d’Etat». Cependant, cela ne va pas jusqu’à répondre à une question clé; si le président est incapable d’assumer ses fonctions de chef d’État en raison de la vieillesse, qui appelle les coups de feu?

Militaire comme pilier central

L’armée a joué un rôle central dans la politique depuis l’indépendance du pays en 1962. En 1992, l’armée est intervenue dans le processus politique pour empêcher le Front de salut islamique, une coalition de courants de pensée musulmans, d’accéder au pouvoir, ce qui a opposé de nombreux Algériens.

A ce titre, lorsque Bouteflika a annoncé le départ de son chef des services de renseignement en 2015, nombreux sont ceux qui ont salué ce développement comme l’instauration d’une nouvelle ère dans les relations civilo-militaires historiquement troublées. Le général Mohamed Mediene, ou Toufik, mieux connu des Algériens, a régné pendant près d’un quart de siècle sur le mystérieux département du renseignement et de la sécurité du pays (DRS).

En 1999, Mediene, aux côtés de cadres supérieurs de l’armée algérienne, avait orchestré l’arrivée au pouvoir de Bouteflika. Mais lorsque Bouteflika a tenté de briguer un quatrième mandat en 2014, Mediene aurait protesté, incitant le président à mettre fin aux fonctions de son puissant général, ce qui était largement perçu comme un effort pour consolider le contrôle du pouvoir civil par l’armée.

« Le divorce, aussi brusque soit-il, serait difficile à exécuter dans un pays où l’armée joue un rôle si important dans la gestion du pays. Pour les militaires, abandonner leur rôle politique serait synonyme de compromettre leur nation ». Dalia Ghanem Yazbeck.

Le passé de l’Algérie et la nature fluide du FLN au pouvoir, à la fois un parti révolutionnaire et un mouvement armé, ont brouillé le fossé entre l’Etat et l’armée.

« L’Armée nationale populaire (ANP), en raison de son rôle pendant la guerre de libération et plus tard pendant la guerre civile, s’identifie à la nation« , a déclaré Dalia Ghanem Yazbeck, chercheur résident du Carnegie Middle East Center à Al Jazeera. « Pour les militaires, abandonner leur rôle politique serait synonyme de mettre en péril leur nation », a-t-elle déclaré.

Pour être sûr, le président n’est pas une figure de proue impuissante. Les analystes décrivent plutôt la politique en Algérie comme un pacte mutuel, sa force dépendant du charisme du président et de l’état de l’économie. L’armée et la présidence exercent chacune un pouvoir sur leurs sphères d’influence respectives, toujours en mouvement.

Ghanem Yazbeck croit que l’armée a appris de ses erreurs passées. « Je crois qu’ils feront de leur mieux pour trouver une personne consensuelle, un civil » présidentiel « avec un minimum de soutien public pour remplacer le président Bouteflika », a-t-elle déclaré.

Remplacement de Bouteflika

En 2014, face à l’état de santé défaillant du président, l’armée a jugé peu judicieux que Bouteflika se présente pour un quatrième mandat. Cependant, dans un rare moment d’indécision, l’armée aurait accepté les demandes du président en difficulté, jugeant nécessaire de préserver la stabilité en période d’incertitude.

Quelques mois après sa réélection, Bouteflika a annoncé, par une série de décrets, le limogeage d’un certain nombre d’officiers soupçonnés de déloyauté. Parmi les personnes licenciées figurent le conseiller de la défense du président, le général Mohammed Touati, et le chef d’état-major de l’armée, le général Mohamed Lamari. Certains analystes pensaient que l’armée avait enfin été apprivoisée et travaillerait désormais sur la garde des frontières et se concentrerait sur la professionnalisation.

Mais, selon Ghanem Yazbeck, «la professionnalisation ne signifie pas forcément moins de politisation … La professionnalisation de l’armée est un fait: l’Armée populaire nationale (ANP) a investi dans une formation de qualité, réduit la conscription militaire de 18 à 9 mois. Il a également investi dans la formation des femmes et leur intégration, mais cela ne signifie pas non plus qu’elles se retirent de leur arène politique et que leur influence reste intacte ». Pour Ghanem Yazbeck, le président avait « remplacé un officier loyal par un autre ».

Adlene Meddi, une journaliste algérienne, dresse un tableau différent. Le calme avec lequel le président a effectué ces remplacements, a déclaré Meddi, suggère un désir de débarrasser l’armée des figures considérées comme potentiellement perturbatrices.

« Trois ans avant le départ de l’homme [Mediene] qui est surnommé « Reb Dzayer « , le » dieu de l’Algérie « , une confrontation a eu lieu opposant la présidence et ce Léviathan de sécurité qui était le DRS », a déclaré Meddi.

« Comme pour tout ce qui concerne les services secrets, c’est par un décret présidentiel non publié que le chef de l’Etat [Bouteflika] a enterré cette super structure créée en 1990, un mélange de police politique et d’agence de renseignement. »

Le DRS a été dissous en janvier 2016 et remplacé par le Département de surveillance et de sécurité (DSS), une agence placée sous le contrôle direct du président et dirigé par le major général à la retraite Athmane Tartag depuis septembre 2015.

Pour Keenan, l’armée et les services de renseignement ne peuvent pas être regroupés en un seul. Selon lui, la présidence, l’armée et le DRS sont des entités distinctes, toutes impliquées dans une lutte constante pour contrôler l’Etat.

Le chef d’état-major de l’armée, Ahmed Gaid Salah, décrit par l’ambassadeur des Etats-Unis à Alger, Rob Ford, comme « peut-être le fonctionnaire le plus corrompu de l’appareil militaire » a été réintégré par Bouteflika et Mediene en raison de sa vulnérabilité. « Il a été nommé à la tête de l’armée en 2004 lorsque Mohamed Lamari a été limogé, mais à l’époque, Gaid Salah n’était pas le candidat évident et il y avait au moins deux ou trois candidats plus anciens », a déclaré Keenan.

« Pourquoi a-t-il été nommé? Je suppose que, parce qu’il était corrompu, cela signifiait que Mediene et Bouteflika pourraient le faire chanter« , a ajouté Keenan. Si tel est le cas, le licenciement de Mediene est le produit de machinations internes au sein de l’élite dirigeante.

Stabilité et continuité

Selon Mohamed Hachemaoui, sociologue politique à Sciences Po Paris et auteur de «Clientélisme et mécénat en Algérie», les services de renseignement ont encore une influence considérable sur le pays. « Ce n’est pas parce que la police secrète a encore changé de nom – DSS ou Département de Surveillance et de Sécurité – que la structure a été dissoute », a déclaré Hachemaoui à La Croix, un quotidien français.

Le frère et conseiller du président, Saïd Bouteflika, est considéré par certains comme le véritable décideur, mais si tel était le cas, Hachemaoui a fait remarquer qu’il n’aurait pas dû rester inactif après avoir été diffamé dans la presse. « Il ne pouvait même pas poursuivre ceux qui le calomnient », a-t-il dit.

Bien que Bouteflika et Ouyahia ne s’entendent pas, Hachemaoui estime que ce dernier a été imposé au président lorsqu’il a été nommé chef de cabinet en 2014 et premier ministre pour la quatrième fois en septembre 2017. Keenan pense que ceux qui comme Said Bouteflika sont des acteurs éphémères seront invités à démissionner, et s’ils ne le font pas, les scandales de corruption les forceront à le faire. « C’est la façon de faire des DRS », a déclaré Keenan.

Ouyahia devrait largement prendre la relève si la santé de Bouteflika se détériore davantage, ou s’il meurt, mais combien de pouvoir, le cas échéant, c’est la question que se poseront de nombreux Algériens.

« En fin de compte, comme le disent ceux au pouvoir, le plus important est de ne pas savoir qui remplacera Bouteflika (le système sait fonctionner en toutes circonstances) mais de savoir si tout le système s’accorde sur le nouveau candidat », a déclaré Meddi.