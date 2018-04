Une femme âgée de 24 ans a prétendu être la future femme de Jacob Zuma à l’hôpital privé Busamed Hillcrest le jeudi 12 avril, le même jour où il a eu 76 ans.

Nonkanyiso Conco, la jeune femme, a subi une césarienne à l’hôpital jeudi. Elle avait été inscrite dans les dossiers hospitaliers, obtenus exclusivement par SowetanLIVE, sous le nom de « Mme Zuma ». Conco a confirmé vendredi qu’elle était censée devenir la septième épouse de l’ancien président, mais a brusquement mis fin à la conversation lorsqu’on l’interrogeait sur la naissance de son enfant.

La paternité de l’enfant ne pouvait pas être vérifiée et l’assistant personnel de Zuma ne voulait pas commenter, a rapporté le site SowetanLIVE. Plusieurs sources hospitalières bien placées ont confirmé que Zuma avait rendu visite à sa future épouse, jeudi, lors de la naissance du bébé. Son peloton de gardes rapprochées avait fermé une section de la maternité pendant qu’il rendait visite à la femme de 24 ans, rapporte le site d’information.

« Oui on se marie »

SowetanLIVE a rapporté plus tôt que Conco avait confirmé qu’elle épouserait l’ancien président. « Oui on se marie, mais c’est tout ce que je peux dire. J’ai besoin de consulter avant de donner des interviews « , a-t-elle dit. Conco la directrice de l’organisation culturelle, basée à Pietermaritzburg, Nomkhubulwane Culture et Développement de la jeunesse, qui vise à protéger les pratiques culturelles des jeunes filles zoulous.

Zuma, un partisan de la polygamie, est marié à MaKhumalo, Thobeka Madiba-Zuma et Bongi Ngema-Zuma. Il est divorcé de Nkosazana Dlamini-Zuma et séparé de Nompumelelo MaNtuli-Zuma. Sa deuxième femme, Kate Mantsho-Zuma, s’est suicidée en 2000.

La naissance de l’enfant et les nouvelles des noces à venir, viennent à un moment où l’homme d’État est impliqué dans une série de soucies judiciaires, le plus récent étant son inculpation pour corruption et racket concernant l’affaire des armes. Le 6 avril, Zuma est apparu brièvement à la haute cour de Durban sur des accusations de corruption. L’affaire a été ajournée jusqu’au 8 juin pour permettre une demande de révision.