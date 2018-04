9ème Tournoi Challenge Entreprises et Institutions : MTN joue avec Lydia Ludic pour conserver son titre

MTN-Lydia Ludic, telle sera l’affiche finale de la 9e édition du Challenge entreprises et institutions au terme des affiches de demi-finales jouées dans la matinée de ce dimanche 15 avril au stade général Mathieu Kérékou.

MTN difficile vainqueur (2-1) de la Poste du Bénin a été le premier qualifié pour la finale de cette 9e édition. Championne en titre, MTN a eu la vie sauve grâce à un 2e but assassin de Marcos Eckdon. Ce dernier en offrant la victoire à son équipe porte à 7 son ratio de but et conserve son titre de meilleure gâchette du tournoi (auteur de 13 buts en 2017, il ne pourra plus atteindre ce record).

Lydia Ludic, 2e qualifié, a obtenu son billet au bout d’un match plein d’intensité et d’engagement face à la Représentation Libanaise qui a choisi son vainqueur aux tirs au but. Après le 1-1 au terme du temps réglementaire, le score est resté tel après la prolongation. Et aux tirs au but, les protégés de Eric Sêdjro ont été sauvés par leur gardien Jonas Kakpo qui a arrêté le dernier penalty des libanais joué par Hassan Roumieh, capitaine de son club. Par ailleurs, c’est la première fois depuis 9 ans que l’équipe de Lydia Ludic va jouer une finale du Challenge.

Les deux entraîneurs au terme de cette affiche tirent déjà le drap de leur côté « On ne joue une finale que pour gagner » peut-on retenir de leur propos.

La finale va se tenir à 16 heures le dimanche 29 avril. Mais bien avant l’équipe de la Représentation Libanaise va s’opposer à la Poste du Bénin pour la petite finale.

Résultats demi-finales

MTN 2#1 Poste du Bénin

Lydia Ludic 1#1 Représentation Libanaise (Tab : 3-2)

-Petite finale 14 heures dimanche 29 avril 2018

Poste du Bénin # Représentation Libanaise

-Finale 16 heures

MTN # Lydia Ludic