3eme meeting international de Marrakech : Fayssal Atchiba offre deux médailles d’or au Bénin

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Le Handisport béninois a été honoré à Marrakech (Maroc), grâce aux deux médailles d’or décrochées par Fayssal Atchiba en course aux 100 m et 200 m.

Couronnement du travail individuel et du staff technique de l’instance dirigée par Ouorou Barè, ces médailles témoignent du travail et de la volonté des athlètes paralympiques béninois à vendre la destination Bénin.



Au terme de cette moisson, l’homme qui a fait retentir deux fois l’Aube Nouvelle (nom de l’hymne national du Bénin) n’a pas caché sa joie. « Je suis très heureux pour ces deux médailles. Je tiens à remercier la Fédération qui a su mettre les petits plats dans les grands pour qu’on arrive ici. Et c’est notre manière de prouver qu’on a de la valeur au pays » a réagi l’athlète, informe une source proche de la Fédération Handisport.

Deux athlètes représentent le Bénin au Maroc

Faysal Atchiba en courses 100 m et 200 m et en saut en longueur et (seule dame) en lancer de javelot et de poids sont là les ambassadeurs béninois au Maroc. Pour le suivi technique, les athlètes, à en croire les explications de Ferdinand Adéchi à La Nation, » le comité exécutif de la Fédération handisport a désigné le directeur technique national, Alassane Zimé Yérima, pour conduire les deux athlètes à ce meeting au Marrakech« .

C’est sous la houlette de World Para Athletics, que la Fédération Royale Marocaine des Sports pour Personnes handicapées, a organisé cette 3ème édition du Meeting International d’Athlétisme débuté le jeudi 26 avril 2018 pour connaître son épilogue ce samedi 28 avril au Grand Stade de Marrakech.