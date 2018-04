3e meeting international de Marrakech : les athlètes de retour au bercail s’expriment

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Après la brillante participation du Bénin au 3e meeting international de Marrakech tenu du 26 au 28 avril dernier, les athlètes béninois sont rentrés au pays ce dimanche 29 avril 2018. Rencontrés par quelques journalistes, ces derniers ont fait part de leurs ambitions pour honorer davantage le Bénin.

Faysal Atchiba, double médaillé d’or, pense que ce résultat est le fruit du travail et qu’il compte en faire davantage pour améliorer ses performances et garder sa place. « J’ai eu deux médailles d’or dans les disciplines de 100 et 200m, au saut en longueur, j’ai fini 4e. J’ai compéti avec plus de 22 pays. Tous les athlètes qui ont représenté des autres pays sont des champions. Ces derniers ne vont pas se laisser faire, mais comme le travail apporte son résultat, j’ai eu le fruit de mon travail. Vraiment, c’est une joie pour moi. Quand on détient déjà le titre, on a plus de challengers. Je vais me préparer en conséquence pour pouvoir maintenir ma première place. De là-bas, déjà, les concurrents me demandent comment je travaille. Donc ceux-ci ne vont pas dormir sur leurs lauriers. Alors je dois chercher à améliorer mes performances pour garder la première place.«

Ibrahima Faouziatou, athlète pratiquante de javelot et de lancer de poids pour sa première sortie en Javelot, n’a pas gagné de médailles, mais a beaucoup appris pour améliorer ses performances à l’avenir. » En matière de performance, j’ai eu la traque et je suis passé à côté. C’est vrai, je n’ai pas eu de médaille, mais j’ai gagné assez en expérience. C’est ma première sortie en Javelot, je n’avais pas assez d’expérience comme dans le cas du Handibasket. Je me suis retrouvé en face des athlètes qui elles ont déjà pris part à la Coupe du monde. Désormais, je connais mes faiblesses et je vais travailler pour ça afin de relever des défis futurs« . Elle a appris de nouvelles règles et vue de nouveaux matériels qu’elle peut adapter à son handicap afin d’être plus confortable dans son siège.

Quant à Abdel Rahman Ouorou Barè, président du Comité National Paralympique béninois (CNP – Bénin), cette performance du Handisport au Maroc est le fruit du travail.« Nous savons que nous avons le devoir de faire parler de cette discipline et ces athlètes viennent de démontrer à Marrakech que nous sommes capables de titiller les autres si nous nous prenons au sérieux. » a -t-il dit. Le patron du Handisport au Bénin n’a pas manqué de remercier le ministère des Sports pour avoir contribué au voyage de ces athlètes à travers un préfinancement de la subvention 2018. Il a aussi rendu un hommage mérité aux différents encadreurs de ces athlètes. L’homme avant tout propos a rendu un hommage mérité à Ferdinand Adechi secrétaire général de l’instance qui a cassé la pipe.