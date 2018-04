2e Mondial des communautés : belle entame de compétition pour le Bénin

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

L’équipe du Bénin a obtenu une victoire étriquée 3-2 contre celle de la représentation tchadienne à l’ouverture du Mondial des communautés. Le stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou a abrité cette rencontre qui drainé tant de monde. Ainsi, le Bénin a lancé sa compétition sur la plus belle des manières.

Dominateur dès l’entame du match, l’équipe béninoise va être cueillie à froid par son homologue tchadienne dès la 7e minute du match (0-1). Poussé par un public acquis à la cause, les poulains du Chef Alain, entraîneur pour la circonstance ont réussi à ramener les deux équipes à égalité (1-1). Dès la 30e, les bleus du Bénin passent devant au tableau d’affichage (2-1). C’est sur ce score que les deux équipes vont à la pause.

Du retour des vestiaires, les Tchadiens très athlétiques et requinqués par un nombre important de supporters dans les tribunes, vont imposer leur rythme de jeu aux béninois. Après six (6) minutes de jeu, leur jeu incisif vers le camp béninois va payer. Et l’égalisation va survenir donc à la 51e. A domicile, l’équipe béninoise aussi composée des joueurs physiques et endurants ne va pas baisser la garde. Ainsi, à la 75e les béninois vont reprendre définitivement l’avantage du match grâce à un but libérateur 3-2.

Mais avant les supporters auront vécu une peur bleue à chaque présence tchadienne dans le camp béninois. Ceci avant que l’arbitre principale ne siffle la fin du match. Les tchadiens, suite à l’expulsion d’un de leurs joueurs ont fini le match à 10.

Le capitaine tchadien a dit sa déception de cette défaite malgré le soutien de la forte colonie tchadienne au stade. Et a promis mieux faire contre le Djibouti le 06 mai prochain. De son côté, le capitaine béninois a dit sa joie de cette victoire qui a été à l’arraché. Il a salué la combativité des adversaires. « Ce Tchad est une équipe difficile à jouer, le plus important pour nous ce soir, ce sont les 3 points » a-t-il conclu.

Le Bénin logé dans la poule A en compagnie du Djibouti, du Tchad et de la Centrafrique, va effectuer sa 2e sortie le 06 mai prochain contre l’équipe centrafricaine.

Initié par l’Ipad (Initiative panafricaine pour le développement, le tournoi se veut un cadre de brassage des différentes communautés résidentes au Bénin. Et surtout prouver au monde que l’Afrique peut bien abriter des rencontres de haute envergure.